Nell’estate 2022 arriverà su Disney Plus “Snowdrop”: l’attesissima serie TV originale coreana, debutterà sulla piattaforma streaming. Si tratta di un vero e proprio dramma d’epoca e che racconta l’amore proibito tra una giovane coppia in un periodo di crisi politica. Per seguirla, iscriviti alla piattaforma Disney Plus approfittando delle offerte disponibili.

La trama

Centrato sulla storia d’amore proibita di una giovane coppia, “Snowdrop” racconta lo scenario di crisi politica in un gioco di misteri e segreti che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza e la vita dei protagonisti. I due giovani amanti dovranno lottare insieme per superare gli ostacoli in un mix di avventure fatte di sentimenti, azione e romanticismo. La serie segue Yeong-ro mettersi contro la sua famiglia e il suo Paese per aiutare l’uomo che ama. Dal canto suo, Jung Hae-In mette tutto in gioco per salvare Yeong-ro. La serie Tv è in 16 episodi.

Cast di “Snowdrop”

“Snowdrop” è scritto da Yoo Hyun-mi e diretto da Jo Hyun-tak. I due avevano già collaborato alla stesura del thriller del 2018 “Sky Castle”. A interpretare la serie in onda in estata, sono Jung Hae-In, e Jisoo.

Queste le parole del regista Jo Hyun-tak:

Snowdrop è un melodramma che scalda il cuore e parla di una giovane coppia innamorata che, nel corso della storia, si ritrova ad affrontare un dolore insopportabile che raramente si incontra nella vita. Spero che il pubblico di tutto il mondo trovi questa serie commovente, ma anche avvincente e ricca di suspense man mano che i due si trovano ad affrontare il loro destino.

Questo il poster ufficiale della Serie Tv: