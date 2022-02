In attesa dell’arrivo della 19° stagione, Grey’s Anatomy 18 assicura un finale di stagione davvero speciale. In onda dall’anno 2005, la serie Tv dei record sta per raggiungere un altro traguardo. L’ultimo episodio della stagione 18, il ventesimo festeggia anche un’altra ricorrenza. Sarà esattamente l’episodio numero 400 della serie. Vista la doppia coincidenza, la showrunner Krista Vernoff ha deciso di dare il via anche a un “grande evento”, così come era stato fatto per gli episodi numero 200 e 300. Intanto Grey’s Anatomy tornerà con i nuovi episodi della stagione 18 il 24 febbraio negli Stati Uniti su ABC. In Italia andrà in onda il 23 marzo 2022 in streaming su Disney Plus. Se volete seguirla, approfittate delle offerte e iscrivetevi alla piattaforma Disney Plus.

Grey’s Anatomy 18, finale di stagione

A proposito del finale con colpi di scena, la showrunner ha dichiarato:

Se non ci saranno ulteriori ritardi a causa del Covid e non saremo costretti a rinunciare a un episodio, vi sarà un finale sorprendente […]Non faremo certo un musical in bianco e nero. Ma sarà un evento piuttosto grande.

Le aspettative sono altissime: cosa riserverà l’ultima puntata di Grey’s Anatomy 18?

La trama

Intanto ABC ha diffuso la trama della puntata di Grey’s Anatomy 18×09 “No Time To Die”, in onda a marzo su Disney Plus. Si partirà dall’incidente che ha coinvolto Teddy, Cormac e Owen, con quest’ultimo sacrificatosi per salvare i colleghi. Era rimasto a bordo dell’auto che è precipitata da una scogliera dopo il malore del suo conducente: che fine farà? Intanto, Meredith ha iniziato una delicata operazione sul dottor Hamilton. Nell’episodio, spazio anche al rapporto tra Link e Amelia dopo il bacio della donna con Kai, sua collega. La puntata andrà in onda Italia solo un mese dopo, il 23 marzo, quando ripartirà con un episodio a settimana su Disney Plus.

