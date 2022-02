“West Side Story”, il film diretto dal premio Oscar Steven SpielbergSteven Spielberg arriverà il 2 marzo su Disney Plus. Dopo le 7 nomination agli Academy Award, incluse quelle per Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice non protagonista, finalmente l’atteso approdo sul canale Disney Plus. Se vuoi vederlo, ti consigliamo di sottoscrivere un abbonamento approfittando delle offerte lancio.

West Side Story, il film dei record

Diretto da Steven Spielberg, “West Side Story” arriverà su Disney+ il 2 marzo negli Stati Uniti e nella maggior parte dei mercati internazionali. Invece, sarà disponibile il 9 marzo a Taiwan e il 30 marzo in Giappone. Già è possibile però vedere lo speciale di un’ora di ABC Something’s Coming: “West Side Story – A Special Edition of 20/20”. Il film è pluripremiato: 7 Academy Award, 11 Critics Choice Award, 3 Golden Globe. Poi ha ricevuto nomination per i DGA, PGA, WGA e per i SAG. Inoltre, è stato nominato come uno dei 10 migliori film dell’anno dall’American Film Institute e dal National Board of Review.

La trama e il cast

“West Side Story” è l’adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway originale del 1957, con libretto di Arthur Laurents, musiche di Leonard Bernstein, testi di Stephen Sondheim, e ideato, diretto e coreografato da Jerome Robbins. Da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner, “West Side Story” racconta la storia di feroci rivalità e giovani amori nella New York del 1957. Nel cast della rivisitazione dell’amato musical vi sono: Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll, Brian d’Arcy James, Rita Moreno e Rachel Zegler.

La direzione creativa di “West Side Story”

La squadra creativa del film, che unisce il meglio di Broadway e Hollywood: Tony Kushner, Justin Peck, Gustavo Dudamel, David Newman, che ha composto la colonna sonora. Inoltre, la compositrice vincitrice del Tony Award Jeanine Tesori e il music supervisor Matt Sullivan. Il film è prodotto da Spielberg, da Kristie Macosko Krieger e Kevin McCollum.

La colonna sonora originale di “West Side Story” contiene 21 brani tratti dal film. È disponibile ora sulle piattaforme digitali (anche in Dolby Atmos Music) e in formato fisico.

