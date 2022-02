C’è grande attesa per la terza stagione di The Umbrella Academy. È da tempo, infatti, che i fan sono in fermento per l’uscita di nuove notizie sul progetto. Purtroppo, al momento, le informazioni sono ancora molto poche. Stando a voci di corridoio, sembra che le puntate inedite vedranno la luce nel corso dell’estate ma, per ora, non c’è alcuna conferma ufficiale.

In ogni caso, Netflix ha deciso di fare un piccolo regalo ai sostenitori della serie. Nella giornata di oggi, infatti, sui suoi profili social, ha mostrato dei nuovi poster raffiguranti i protagonisti.

The Umbrella Academy: perché l’ombrello nero danneggiato?

I poster mostrati da Netflix sono alquanto singolari. L’ombrello nero, simbolo dell’Umbrella Academy non è integro. Ci sono lacerazioni e parti di stoffa mancanti che, sicuramente, vogliono richiamare al violento scontro che ci sarà con la Sparrow Academy. Dopo aver salvato il mondo, infatti, l’amata famiglia di supereroi era certa di poter tornare al loro presente senza conseguenze, ma la realtà dei fatti li ha duramente smentiti. Non solo hanno scoperto che il loro padre adottivo è tornato in vita, ma anche che ha dato vita a una scuola del tutto diversa.

Ogni poster, sullo sfondo, mostra anche dei volatili neri che, probabilmente, simboleggiano sempre l’accademia nemica.

Ecco i nuovi poster della terza stagione

I visi dei protagonisti non sono visibili nei poster. Infatti, ognuno di loro dà le spalle alla macchina fotografica, ma questo non ostacola il riconoscimento.

Ci sono Luther (Tom Hopper), Diego (David Casteñada), Allison (Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Five (Aidan Gallagher), Vanya (Elliot Page), e Lila (Ritu Arya). Ben non è presente perché adesso fa parte della Sparrow Academy.

Le puntate della prima e della seconda stagione sono presenti su Netflix. Tutti gli appassionati della serie, in attesa dei nuovi episodi, potranno usare la piattaforma per fare un rewatch completo della serie.