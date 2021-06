The Umbrella Academy 3 è la terza stagione della serie tv Netflix, che ha per protagonisti Elliot Page e Tom Hopper. Le riprese dei nuovi episodi sono cominciate a febbraio 2021, come annunciato dall’attore canadese, ancora parte integrante del cast anche per il prossimo capitolo. La serie, basata sull’omonima novel ideata dal fumettista Gerard Way, ha riscontrato un ampio consenso di pubblico, tanto che diversi rumor riportano la possibilità che vengano girate la bellezza di 8 stagioni. In attesa di saperne di più, scopriamo tutto quello che c’è da conoscere sulla terza stagione di The Umbrella Academy.

The Umbrella Academy 3 trama: di cosa parla la serie?

La trama della nuova stagione di The Umbrella Academy non è ancora stata rilasciata. È comunque assai probabile che i primi episodi del terzo capitolo si concentreranno sui fratelli di The Umbrella Academy, dopo che nel finale della seconda stagione hanno scoperto Ben vivo e vegeto e ormai un ragazzino. L’obiettivo potrebbe essere quello di capire cosa abbia portato a un cambiamento di così vaste proporzioni della linea temporale, senza contare l’assenza dell’apocalisse, altro colpo di scena del finale della seconda stagione.

The Umbrella Academy 3: cast, attori e personaggi

Come accennato all’inizio, non ci saranno molti cambiamenti rispetto alla seconda stagione e, più in generale, all’intera serie. Di seguito il cast completo di The Umbrella Academy 3:

Colm Feore è Monocolo/Sir Reginald Hargreeves

Tom Hopper è Spaceboy/Numero 1/Luther

David Castaneda è Kraken/Numero 2/Diego

Emmy Raver-Lampman è Voce/Numero 3/Allison

Robert Sheehan è Medium/Numero 4/Klaus

Aidan Gallagher è Numero 5/Il Ragazzo

Elliot Page è Violino Bianco/Numero 7/Vanya

Justin H. Min è Horror/Numero 6/Ben/Sparrow #2

Justin Cornwell è Marcus/Sparrow #1

Britne Oldford è Fei/Sparrow #3

Jake Epstein è Alphonso/Sparrow #4

Genesis Rodriguez è Sloane/Sparrow #5

Cazzie David è Jayme/Sparrow #6

Tra i personaggi della serie The Umbrella Academy 3, continuerà a rivestire un ruolo chiave Numero 7, alias Vanya Hargreeves, interpretata da Elliot Page. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Page ha confessato la propria sorpresa nel leggere la sceneggiatura dei nuovi episodi, sentimento condiviso anche dalla collega Emmy Raver-Lampman.

Insieme ai fratelli Hargreeves, il nuovo The Umbrella Academy vede la presenza anche degli allievi della Sparrow Academy, l’edificio che nel nuovo 2019 ha sostituito l’Umbrella Academy.

The Umbrella Academy 3: quando esce su Netflix?

La data di uscita di The Umbrella Academy 3 è prevista per l’inizio del 2022. Ad avvalorare i rumor secondo cui il lancio dei nuovi episodi avverrà nei primi mesi del nuovo anno è la data di inizio delle riprese, cominciate appunto nel febbraio di quest’anno.

Non appena ci saranno novità in merito a quando uscirà The Umbrella Academy 3 aggiorneremo l’articolo con il giorno esatto dell’uscita su Netflix.

Il trailer di The Umbrella Academy 3

Anche per quanto riguarda il trailer ufficiale di The Umbrella Academy 3 c’è da aspettare ancora un po’. In genere, Netflix è solito rilasciare il filmato delle nuove uscite sui propri account social a un mese di distanza dalla distribuzione.

Dove guardare The Umbrella Academy 3

Come gli altri due titoli, sarà possibile guardare gli episodi di The Umbrella Academy 3 in streaming su Netflix, gratis per gli abbonati.

Netflix è disponibile da computer collegandosi al sito netflix.com, oppure da smartphone scaricando l’omonima app gratuita. Inoltre, tutti coloro che sottoscrivono uno dei tre piani di abbonamento disponibili possono guardare l’intero catalogo di film e serie televisive direttamente da Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Now Smart Stick e TIMvision.

