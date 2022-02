Nel mese di settembre, Paramount+ aveva svelato un importante progetto: un film su Teen Wolf. Questa serie tv, negli anni, è stata apprezzata da un fetta di pubblico sempre più ampia. La storia di Scott McCall e dei suoi amici era riuscita a convincere quasi tutti gli amanti del fantasy. Infatti, tra licantropi, banshee, kitsune e altre creature mannare era impossibile annoiarsi.

Inutile dire che l’idea di riportare in vita la serie tramite un film è stata accolta con grande entusiasmo sui social. Inoltre, nelle ultime ore, sono stati resi noti gli attori che faranno parte del cast.

Perché Arden Cho non farà parte del cast? I rumor

Sono passati cinque anni dalla fine della sesta stagione di Teen Wolf e, come era prevedibile, non tutti i membri del vecchio cast hanno accettato di far parte del film. Per esempio, Dylan O’Brien (Stiles Stilinski), Arden Cho (Kira Yukimura) e Tyler Hoechlin (Derek Hale), hanno detto di no al progetto. Anche se non ci sono conferme ufficiali, sembra che Arden abbia rifiutato a causa del basso budget offertole. Pare, infatti, che tutte le sue colleghe abbiano ricevuto una proposta più alta.

I fan hanno accolto con grande dispiacere l’assenza di Dylan e Tyler perché, fin dalla prima stagione della serie tv, erano stati tra i protagonisti più amati. Per fortuna, gli altri interpreti hanno accettato con gioia il ritorno di Teen Wolf.

Teen Wolf, il cast ufficiale del film

Il cast del film sarà composto da attori molto amati e già conosciuti dal pubblico per via della serie tv. In particolare, ci saranno:

Tyler Posey (nel ruolo di Scott McCall)

(nel ruolo di Scott McCall) Holland Roden (nel ruolo di Lydia Martin)

(nel ruolo di Lydia Martin) Linden Ashby (nel ruolo di Noah Stilinski)

(nel ruolo di Noah Stilinski) JR Bourne (nel ruolo di Chris Argent)

(nel ruolo di Chris Argent) Colton Haynes (nel ruolo di Jackson Whittemore)

(nel ruolo di Jackson Whittemore) Ryan Kelley (nel ruolo di Jordan Parrish)

(nel ruolo di Jordan Parrish) Shelley Hennig (nel ruolo di Malia Tate/Hale)

(nel ruolo di Malia Tate/Hale) Crystal Reed (nel ruolo di Allison Argent)

(nel ruolo di Allison Argent) Melissa Ponzio (nel ruolo di Melissa McCall

(nel ruolo di Melissa McCall Dylan Sprayberry (nel ruolo di Liam Dunbar

Per i più nostalgici o per chi non avesse mai visto la serie tv, tutti gli episodi, dalla prima alla sesta stagione, si trovano sulla piattaforma di Netflix.