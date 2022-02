Giovedì 17 febbraio si giocherà la sfida tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro, valida per gli ottavi di finale dell’ATP Rio de Janeiro 2022. Si tratta dell’esordio di Berrettini al torneo ATP 500 di Rio, a cui tiene particolarmente perché la nonna materna Lucia è originaria proprio di Rio de Janeiro. Il numero uno del tennis italiano partecipa al Rio Open con i favori del pronostico: tra gli iscritti è quello con il miglior ranking, il secondo più forte è invece il norvegese Ruud Casper, reduce dal successo dell’Argentina Open una settimana fa (in finale ha battuto il giocatore di casa Diego Schwartzman).

Di seguito le informazioni su dove vedere l’incontro Berrettini-Monteiro dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere Berrettini-Monteiro dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in TV

L’ottavo di finale dell’ATP Rio de Janeiro 2022 tra Berrettini-Monteiro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. Il match tra il numero uno italiano e il tennista brasiliano (accreditato del 106° posto del ranking ATP) è stato inserito nel programma della terza giornata, la cui copertura televisiva è assicurata da Sky Sport Tennis a partire dalle 3:00 della notte compresa tra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio. Nel momento in cui vi scriviamo non è ancora stato definito l’orario di inizio del match, che in ogni caso non dovrebbe essere prima delle 3:00 del 17 febbraio.

Se Matteo Berrettini rispetterà i pronostici, vincendo agevolmente il turno che lo vede opposto all’avversario brasiliano, ai quarti di finale incontrerà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Federico Delbonis. Durante l’ultimo Australian Open, dove è approdato fino alle semifinali, poi perse contro Rafael Nadal, Berrettini ha giocato nei quarti proprio contro il talento iberico allenato da Juan Carlos Ferrero.

Dove vedere Berrettini-Monteiro dell’ATP Rio 2022 in streaming

Lo streaming della sfida Berrettini-Monteiro dell’Open Rio 2022 sarà visibile su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky, disponibile su skygo.sky.it da computer, oppure tramite app omonima scaricabile da Google Play Store o App Store. NOW invece è una piattaforma che consente di vedere in streaming tutti i contenuti Sky: NOW è fruibile su Smart TV, dispositivi mobili come smartphone e tablet, set-top box e computer, all’indirizzo nowtv.it.

È la prima volta che Matteo Berrettini e Thiago Monteiro si affrontano in un torneo del circuito ATP, non ci sono precedenti tra i due.