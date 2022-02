In una recente intervista rilasciata su Novella 2000, Teo Mammucari ha parlato della sua nuova esperienza a Le Iene in compagnia di Belen Rodriguez. Proprio in relazione alla showgirl, il conduttore ha svelato per quale ragione sia stata scelta proprio lei come donna alla guida dell’irriverente programma di Italia 1. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Teo Mammucari svela perché Belen Rodriguez è a Le Iene

Nel corso di una recente intervista, Teo Mammucari ha parlato della presenza di Belen Rodriguez a Le Iene. Il presentatore ci ha tenuto a ribadire di essere stato lui a fare il nome della showgirl, in quanto ha sempre creduto nel suo potenziale. A tal proposito, ha detto:

“Quando mi hanno richiamato a Le Iene sapevo che c’erano in ballo altre opzioni, ma non c’era niente di sicuro…Così ho fatto il suo nome”.

In merito ai motivi che hanno spinto Teo a propendere per questa direzione, il protagonista ha detto: “Pe me ha tutte le qualità per fare bene“. Vero è che quella de Le Iene è una realtà completamente diversa rispetto a quelle in cui si è sempre trovata Belen in passato. Tuttavia, Mammucari ha ribadito di essere molto fiducioso, in quanto crede che con un po’ di tempo la Rodriguez possa diventare perfetta per questo ruolo.

Il confronto con Ilary Blasi

Ad un certo punto dell’intervista, poi, è stata tirata in ballo anche Ilary Blasi, che per anni ha condotto il programma di Italia 1. A tal proposito, Teo non ha potuto fare a meno di ammettere che la moglie di Francesco Totti sia decisamente più preparata rispetto a Belen Rodriguez, in quanto ha alle spalle molti più anni di carriera, soprattutto in un programma così particolare come Le Iene.

Proprio per questo, il protagonista dell’intervista ha detto che le due donne sono imparagonabili. Infine, ha voluto concludere il suo pensiero su Belen dicendo: “Ha tanti requisiti e altrettante possibilità, ma bisogna darle tempo“.

