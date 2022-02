In queste ore sono stati diffusi i palinsesti di Canale 5 relativi al periodo di aprile/maggio 2022. Molte sono le novità che Mediaset ha deciso di apportare, tra cui soprattutto alcuni traslochi da Italia 1 alla quinta rete. In particolare, ci sarà il ritorno di Pio e Amedeo con il loro Emigratis e non solo. Scopriamo tutto quello che andrà in onda.

Come cambiano i palinsesti Mediaset tra aprile e maggio 2022

Sul sito di Davide Maggio sono emersi i palinsesti di Canale 5 dei prossimi mesi primaverili. Tra le varie novità vi è il ritorno di Emigratis, l’irriverente programma di Pio e Amedeo. Dopo il grande successo della precedente edizione, che però andava in onda su Italia 1, l’azienda ha deciso di dare loro nuovamente l’opportunità di intrattenere il pubblico, ma traslocando su Canale 5. Altro trasloco riguarda anche Big Show, varietà 2.0 di Andrea Pucci, che vedrà assumere la conduzione ad Enrico Papi.

Passando ai reality show, invece, nella primavera andrà in onda L’Isola dei famosi, programma condotto per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi. Al momento, salvo variazioni, la programmazione è fissata al lunedì e al giovedì sera. Interessante segnalare anche il ritorno, dopo 7 anni, de Lo Show dei Record, con al timone sempre Gerry Scotti. Per le fiction, invece, andranno in onda Più forti del destino, con Loretta Goggi, e Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi. Inoltre, tornerà anche il serale di Amici.

Programma dettagliato delle serate di Canale 5

Ecco, dunque, come sarà la programmazione di Canale 5 nel periodo tra aprile e maggio 2022 giorno per giorno:

Lunedì: L’Isola dei famosi in prima serata;

in prima serata; Martedì: film e Champions League , sempre in prima serata;

, sempre in prima serata; Mercoledì sera: fiction Più forti del destino e poi Viola come il mare ;

e poi ; Giovedì: secondo appuntamento settimanale con L’Isola dei famosi e a seguire Emigratis;

e a seguire Venerdì: Big Show ;

; Sabato: Amici di Maria De Filippi , il serale;

, il serale; Domenica: Lo Show dei record e a seguire Avanti un altro pure di sera.