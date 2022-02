“Michelle Impossible”: arrivano le due puntate speciali dell’atteso one woman show di Michelle Hunziker. Il primo sarà in onda domani mercoledì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5. Si tratta di due serate evento che hanno la bella Michelle come protagonista indiscussa in un nuovo programma in cui se ne vedranno delle belle. La seconda puntata speciale andrà in onda il prossimo mercoledì, 23 febbraio 2022.

Il one woman show “Michelle Impossible”

La nota conduttrice, amatissimo personaggio del mondo della tv italiana e non solo, andrà in scena col supporto dell’orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle. A condire la serata vi sarà una simpatica conduzione, tra tanti ospiti, sorprese ma anche canti, balli e divertimento. Michelle si racconterà senza filtri, ripercorrendo anche con amici e colleghi i suoi bellissimi 25 anni di carriera.

Gli ospiti

Saranno numerosi i personaggi al suo fianco nella prima puntata. In particolare, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest e la Gialappa’s Band.

Inoltre, dopo ben 20 anni, farà un duetto inedito insieme all’ex marito Eros Ramazzotti. Al one woman show “Michelle Impossible” parteciperà anche sua figlia Aurora Ramazzotti, chiamata a prendersi gioco di tutto quello che ha fatto la mamma nella trasmissione.

Ospiti fisse dello show infine, le comiche Katia Follesa e Michela Giraud. Le tre donne, in uno show tutto al femminile, con la loro bravura, ironia e simpatia coinvolgeranno il pubblico in modo sorprendente.

L’annuncio sui social

Il programma TV “Michelle Impossible” è stato fatto con la Regia di Luigi Antonini. La produzione è realizzata da Mediaset in collaborazione con Ballandi. Ecco come Michelle lo ha presentato in un post su Instagram:

IT’S COMING: il programma che sogno di regalarvi da una vita è divenuto realtà ✨

Il 16 e il 23 febbraio arriva MICHELLE IMPOSSIBLE! Nei prossimi giorni vi teasero un po’ quello che succederà… stay tuned 🤩 pic.twitter.com/5rygFYDwxt — Michelle Hunziker (@m_hunziker) February 9, 2022