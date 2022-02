Molto spesso, i personaggi famosi organizzano qualcosa di divertente sui social per consolidare il loro rapporto con i fan. Questa volta, è stata Selvaggia Lucarelli a proporre un nuovo gioco su Instagram. Le regole erano abbastanza semplici: gli utenti dovevano porre una domanda a cui poi la giornalista avrebbe dovuto dare una risposta. Ovviamente, sono saltati fuori gli argomenti più disparati, ma tra essi è emerso anche il nome di Barbara D’Urso.

Selvaggia non ha mai fatto mistero di non avere un buon rapporto con la conduttrice di Pomeriggio 5 e, anche in questa circostanza, non si è smentita. La giornalista ha anche dato la sua opinione su Alessia Marcuzzi e il suo ruolo di conduttrice

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso

Selvaggia Lucarelli si è divertita molto a rispondere alle domande dei suoi follower. È stata sincera anche quando si è trattato di parlare di Barbara D’Urso e del ridimensionamento a cui Mediaset l’ha sottoposta. Quest’anno, infatti, Barbara ha dovuto fare i conti con un cambiamento di direttive. Lo spazio dato a Pomeriggio 5, quasi sempre sulla cresta dell’onda, è stato ridotto drasticamente e Domenica Live e Live Non è la D’Urso sono scomparse completamente dai palinsesti televisivi.

Selvaggia, senza peli sulla lingua, si è espressa con una frase poco fraintendibile: “Non mi piace sparare sul morto…“. La giornalista ha anche affermato di non aver mai supportato Barbara D’Urso, neanche quando lo share era dalla sua parte:

Io il fenomeno Barbara d’Urso l’ho ‘combattuto’ quando occupava ogni spazio possibile e aveva molto potere

Selvaggia Lucarelli si rifiuta di commentare le parole di Belen

Un utente su Instagram ha tirato in ballo anche le parole di Belen contro Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Sembra che tra i due ci sia stato un flirt, però, al momento, non c’è alcuna conferma ufficiale.

Selvaggia Lucarelli ha preferito non addentrarsi in un argomento così spinoso, ma ha comunque voluto dare una sua opinione. Secondo lei, Alessia Marcuzzi è una brava conduttrice e sa fare il suo lavoro:

Io so solo che sa fare la conduttrice