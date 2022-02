L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 febbraio sarà caratterizzato da tante sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno gli aspetti più importanti della vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro si lasceranno trasportare dall’entusiasmo, mentre altri non avranno il coraggio di fare la prima mossa.

Nel dettaglio, il Cancro, lo Scorpione e i Pesci saranno rapiti dal partner, mentre i Gemelli e la Vergine avranno un approccio più freddo. Il Leone, la Bilancia e l’Acquario si dedicheranno alle loro passioni, al contrario del Toro e del Capricorno che preferiranno pensare al loro lavoro.

Per avere una visione più chiara dell’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 febbraio: dall’Ariete al Cancro

Ariete: questa settimana non sarà molto fortunata per voi. Ci saranno delle situazioni che vi metteranno a dura prova e che non vi consentiranno di riflettere con tranquillità. Dovrete fare appello a tutte le vostre energie per mantenere la calma. Per fortuna, gli amici non si tireranno indietro e proveranno ad aiutarvi. Film consigliato: I nostri cuori chimici (Prime Video).

Toro: sarete dei grandi lavoratori. Metterete da parte le distrazioni e cercherete di raggiungere il miglior risultato possibile. La competizione con i colleghi vi spronerà a fare ancora di più, ma non tutti vedranno di buon occhio questa situazione. C’è chi vi accuserà di essere troppo esagerati. Anche il partner avrà qualcosa da ridire. Film consigliato: Raccontami di un giorno perfetto (Netflix).

Gemelli: non vi lascerete trascinare dall’atmosfera romantica. Preferirete mantenere le distanze dalla persona amata perché non vorrete distrazioni sul lavoro. Inoltre, l’idea di ricevere una possibile delusione vi manderà in crisi. La famiglia avrà dei suggerimenti da darvi, ma non li prenderete molto in considerazione. Film consigliato: Ancora più bello (Netflix).

Cancro: durante questa settimana, l’amore avrà la meglio. La presenza del partner renderà tutto più bello perché vi infonderà coraggio e determinazione. Sarete pronti a concentrarvi sui vostri progetti e a guardare al futuro con speranza. Il lavoro vi consentirà di sfruttare tutte le vostre risorse, senza tralasciare le ultime abilità acquisite. Film consigliato: Time is up (Prime Video).

14-20 febbraio, oroscopo della settimana: dal Leone allo Scorpione

Leone: cercherete di ampliare i vostri hobby. Anche se darete molta importanza al lavoro, non gli consentirete di dominare tutte le vostre giornate. L’obiettivo sarà quello di trovare il giusto equilibrio tra il dovere e il piacere. Il rapporto con la famiglia sarà caratterizzato da alcune incomprensioni. Film consigliato: Orgoglio e Pregiudizio (Netflix).

Vergine: questa settimana sarà piena di impegni. Dovrete darvi da fare per riuscire a far fronte a tutti gli incarichi. Il lavoro sarà piuttosto stressante, ma anche la vita domestica vi sottoporrà a dure prove. Per fortuna, non mancheranno le soddisfazioni e il rapporto con gli amici sarà sempre più profondo. Film consigliato: Scrivimi ancora (Prime Video).

Bilancia: sarete in armonia con voi stessi. Non avrete nulla di cui rimproverarvi perché saprete di avercela messa tutta. Finalmente, potrete iniziare a raccogliere i frutti del vostro lavoro. Il partner sarà fiero di voi e vi sosterrà in tutti i modi possibili. Attenzione alle malelingue. Film consigliato: Chiamami col tuo nome (Netflix).

Scorpione: gli impegni non riusciranno ad allontanarvi dal partner. Troverete sempre del tempo da dedicare alla vita di coppia perché il vostro obiettivo sarà quello di rafforzare il legame che vi lega. In famiglia ci saranno alcuni contrasti, ma li supererete senza problemi. Provare a mettervi nei panni degli altri potrebbe essere di grande aiuto. Film consigliato: Cambio tutto (Prime Video).

Oroscopo e profili zodiacali dal 14 al 20 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l’amore per la natura avrà il sopravvento. Adorerete dedicarvi a lunghe passeggiate e coinvolgere il partner nelle vostre uscite. Vi sentirete in pace con voi stessi e cercherete sempre di circondarvi di animali. Gli amici saranno dalla vostra parte. Film consigliato: Addio al nubilato (Prime Video).

Capricorno: non potrete fare a meno di pensare al vostro futuro. L’unico modo per dare vita ai sogni sarà quello di impegnarvi sul lavoro. Vi piacerà molto dedicare tempo alla vostra attività, ma dovrete fare attenzione a non esagerare. In alcune circostanze, infatti, potrebbe essere opportuno prendervi una pausa. Film consigliato: Quello che non vedi (Prime Video).

Acquario: vi renderete conto di essere molto stressati. Il lavoro, ultimamente, vi ha messo sotto pressione a causa dei numerosi incarichi. Un modo per distrarvi potrebbe essere quello di dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Avrete l’imbarazzo della scelta. Le attività sportive, però, saranno le più gettonate. Film consigliato: 4 metà (Netflix).

Pesci: la festa di San Valentino vi metterà di buon umore. Riceverete una sorpresa che vi riempirà il cuore di gioia. Questo non farà altro che aumentare la sintonia tra voi e il partner. Gli amici, però, potrebbero sentirsi un po’ trascurati. L’oroscopo della settimana vi consiglia di provare a coinvolgerli in qualcosa di divertente. Film consigliato: Your Name (Netflix).