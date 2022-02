Domenica 20 febbraio andrà in onda, sempre su Rai 1, la terza puntata de L’Amica Geniale. Si tratta del terzo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Questa stagione è caratterizzata da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata complessiva di 50 minuti ciascuno. Nella puntata del 20 febbraio vedremo che andranno in onda i seguenti episodi: “Terrore” e “Diventare”.

Anticipazioni terza puntata de L’Amica Geniale: episodio numero 5

La terza puntata della terza stagione de L’Amica Geniale si suddivide, come sempre, in due episodi. Il numero 5 della stagione si chiama “Terrore” e in esso vedremo che Elena si troverà a sposare la causa femminista e questo la porterà ad avere delle enormi ostilità con suo marito Pietro. Tra i due il clima diventerà sempre più teso, soprattutto a seguito di una visita inaspettata.

Pasquale e Nadia, infatti, si recheranno a Firenze a casa di Elena per farle una visita. I due, però, cominceranno ad assumere degli atteggiamenti piuttosto ostili nei confronti della donna e, soprattutto, di suo marito. Pietro, infatti, si mostrerà piuttosto infastidito dalla presenza dei due amici di sua moglie. Quando loro andranno via, infatti, l’uomo non potrà fare a meno di scagliarsi contro la sua compagna di vita esortandola a non far sì che si verifichino mai più scene del genere.

Spoiler episodio numero 6

L’episodio successivo de L’Amica Geniale, precisamente il numero 6 di questa stagione, si intitola “Diventare”. Elena si troverà in vacanza con la sua famiglia e ci sarà anche Lila. Tra le due amiche, però, cominceranno a nascere dei diverbi nel momento in cui vedranno che i loro figli bisticceranno spesso. Ad un certo punto, poi, Elena si troverà dinanzi una scena che l’indispettirà moltissimo.

In particolare, la giovane beccherà i bambini a giocare al dottore e la cosa la turberà parecchio. Una volta terminate le vacanze, poi, Elena si troverà a fare i conti con una scoperta che la lascerà senza parole. Durante una telefonata con Lila, infatti, apprenderà che sua sorella Elisa abbia cominciato a frequentare Marcello Solara. La scrittrice sarà sconcertata, al punto che deciderà di tornare a Napoli per parlare di persona con la sua famiglia.