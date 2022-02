Prime Video si sta spendendo in ogni modo per la nuova serie tv su Il Signore degli anelli. “L’epica Seconda Era di J.R.R. Tolkien” è il grande investimento che Amazon Studios ha fatto per il futuro di Prime. La piattaforma di streaming sta lanciando serie di successo e qualità nell’ultimo anno, come Nine Perfect Strangers, ed è intenzionata a investire sempre di più.

Prime Video continua ad investire tantissimo per creare produzioni di successo per i suoi iscritti: Hunters con Al Pacino, Upload 2 con Robbie Amell e tante altre. Per godere del ricco catalogo streaming bisogna sottoscrivere un abbonamento, la cui durata è variabile in base alle esigenze dell’utente. Finora oltre 150 milioni di persone hanno scelto Prime Video.

Il trailer de Gli anelli del potere

Per la serie fantasy tolkeniana Amazon si prepara ad un lancio in grande stile. Sarà disponibile in più di 240 Paesi e territori nel mondo in tantissime lingue. Come per Nine Perfect Strangers, la piattaforma sceglie di non rilasciare gli episodi tutti insieme. Ma, a partire da venerdì 2 settembre, sarà disponibile una puntata a settimana. Uno stratagemma per far affezionare il pubblico al prodotto, evitando maratone di binge watching.

Il trailer, distribuito durante il Super Bowl, già fa presagire l’avventurosa avventura che i nostri eroi dovranno vivere. Una voce femminile racconta:

“Ci sono meraviglie in questo mondo, oltre il nostro vagabondare. Io lo sento”.

Ma sono le scene suggestive a catturare l’attenzione. Lasciano infatti intravedere battaglie, sacrifici, paesaggi straordinari e tanta avventura.

Una nuova leggenda ha inizio il 2 settembre 2022, solo su Prime Video.#IlSignoreDegliAnelli #GliAnelliDelPotere #LOTR pic.twitter.com/MZDxU7327G — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) February 14, 2022

Si preannuncia una serie tv epica. Chissà se sarà pari ai film realizzati dai libri di Tolkien.