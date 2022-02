Nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio è andato in scena l’attesissimo Super Bowl LVI e l’halftime show 2022, il tradizionale evento che si svolge durante l’intervallo della finale del campionato della National Football League (NFL). Quest’anno il cast era composto da Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blig, Kendrick Lamar, 50 Cent ed Eminem. Le sei superstar dell’hip-hop internazionale non hanno deluso le aspettative, regalando al pubblico presente sugli spalti dello stadio SoFi di Los Angeles e ai telespettatori a casa un evento incredibile.

Ve lo siete perso? In questo articolo vi diciamo dove vedere di nuovo l’halftime show del Super Bowl 2022.

Dove vedere l’halftime show del Super Bowl 2022 su YouTube

Innanzitutto, potete vedere l’halftime show 2022 una seconda volta grazie al video pubblicato sul canale ufficiale YouTube della NFL, la più importante lega professionistica di football americano. Si tratta del filmato integrale, la cui durata è di poco superiore ai 14 minuti. Potete vederlo cliccando qui.

Nota: non possiamo condividere il video all’interno del nostro articolo perché la NFL ha deciso di bloccare la diffusione del filmato al di fuori della piattaforma YouTube.

Dove vedere l’halftime show del Super Bowl 2022 su DAZN

Un altro modo per rivedere l’halftime show del Super Bowl LVI è sottoscrivere l’abbonamento DAZN a 29,99 euro. Dopo aver trasmesso in diretta l’evento, DAZN consente di rivederlo on demand in qualsiasi momento della giornata, grazie alla comoda funziona Cerca disponibile all’interno della piattaforma. Sarà sufficiente digitare il nome dell’evento e far partire la riproduzione del video dedicato.

È possibile rivedere l’halftime show del Super 2022 su RaiPlay?

Nonostante il Super Bowl 2022 sia stato trasmesso in chiaro su Rai 1, la replica in streaming on demand sul portale RaiPlay non è disponibile. Se infatti provate a collegarvi sul sito raiplay.it o aprite l’app per dispositivi mobili, potete accorgervi di come il riquadro dedicato al Super Bowl sia indisponibile per la riproduzione dell’intero evento, halftime show incluso.

Ricapitolando, per vedere l’halftime show 2022 del Super Bowl potete fare affidamento sul canale ufficiale della NFL su YouTube, oppure sul catalogo on demand di DAZN.