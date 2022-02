La nuova fiction di Canale 5 apre nel segno della positività. Infatti “Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada ha avuto un buon successo di ascolti, considerando che ha dovuto combattere contro il colosso de Il Cantante Mascherato. A mezzanotte l’hashtag su Twitter della nuova creazione Mediaset è entrato in trend topic fino a stamattina, segnale questo che il prodotto è piaciuto e verrà seguito negli altri tre appuntamenti rimanenti.

Prima puntata approvata, Vanessa Incontrada sempre una certezza e questo caso è stato molto interessante. Poi c'è quella leggera comicità che piace sempre #FoscaInnocenti — greta۵ (@xheydrew) February 11, 2022

Che cos’è successo nella prima puntata di Fosca Innocenti?

“Il colpo dell’angelo” è questo il titolo della prima puntata di Fosca Innocenti in cui conosciamo il bellissimo personaggio interpretato da Vanessa Incontrada. Una vice questore che dimora in campagna, ad Arezzo, insieme alla simpaticissima Bice, interpretata da Giorgia Trasselli. Dirige una squadra di sole donne e ha come miglior amico Cosimo (Francesco Arca), un playboy di paese.

Nell’episodio di ieri sera una rapina in banca si conclude con la morte di un noto imprenditore locale, il proprietario del caffè più prestigioso. La vice questore dovrà indagare sul caso e lo farà con molta attenzione per i dettagli. Infatti si renderà conto immediatamente che qualcosa non torna.

Nonostante la guardia sia arrivata in ritardo, il direttore della banca (Luca Capuano) quella mattina ha deciso di aprire ugualmente. Questo ha permesso al rapinatore di agire indisturbato. L’indagine prosegue tra intoppi e false piste fino allo svelamento del colpevole: proprio il direttore!

Intanto la nostra Fosca potrebbe venir lasciata dal suo amico Cosimo, che dovrebbe partire per New York. Ma tra i due c’è qualcosa oltre il semplice affetto. Lo capiranno per tempo? Per scoprirlo bisogna collegarsi venerdì 18 Febbraio alle ore 21:30 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata del 18 Febbraio

Nella prossima puntata Vanessa Incontrada si ritroverà a indagare sulla morte di una compagna dei tempi scolastici. L’episodio dal titolo “La notte degli imbrogli” è cosparso di ricordi e tristezza per la nostra vice questore di Canale 5. Durante le indagini si scoprirà il passato di questa donna che sognava di diventare un’attrice affermata fin dai tempi della scuola. Chi l’ha uccisa? Lo scopriremo venerdì prossimo con il prossimo episodio di Fosca Innocenti.