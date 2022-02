Il film originale Disney Plus “Un’altra scatenata dozzina” arriva sugli schermi. Si tratta della nuova versione della commedia familiare di successo del 2003. Il film, interpretato da Gabrielle Union e Zach Braff, sarà disponibile dal 18 marzo 2022 in esclusiva su Disney Plus. Per vederlo, vi consigliamo di iscrivervi a Disney Plus approfittando delle numerose offerte disponibili.

La trama

Ci saranno tante novità e anche dei tratti differenti rispetto al film del 2003 nel nuovissimo “Un’altra scatenata dozzina” di Disney Plus. Ciò che è certo è che questo progetto è molto atteso da tutti. Disney Plus ha diffuso il trailer che mostra la storia, molto simpatica ma anche dallo sfondo commovente, della famiglia Bakers, composta da 12 persone che hanno una vita domestica frenetica. Ecco il video:

“Il cast di “Un’altra scatenata dozzina”

Il film Disney+ original “Un’altra scatenata dozzina” è diretto da Gail Lerner, da una sceneggiatura di Kenya Barris & Jenifer Rice-Genzuk Henry basata sul romanzo di Frank Bunker Gilbreth, Jr. e Ernestine Gilbreth Carey. Nel cast vi sono; Gabrielle Union, Zach Braff, Erika Christensen, Andre Robinson, Caylee Blosenski, Aryan Simhadri, Timon Kyle Durrett, Journee Brown, Kylie Rogers, Leo Abelo Perry, Mykal-Michelle Harris, Christian Cote, Sebastian Cote e Luke Prael. A produrre il film è Kenya Barris, mentre Shawn Levy, Gabrielle Union, Brian Dobbins e Donald J. Lee, Jr. sono gli executive producer.