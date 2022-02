Sabato scorso è avvenuta la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo 2022, che in questo caso sono stati due cantanti in coppia, Mahmood e Blanco con il loro brano intitolato “Brividi”. Ma a distanza di una settimana, quale sarà stato il brano più ascoltato su Spotify? Scopriamo l’intera classifica delle canzoni che hanno avuto più successo in questi primi sette giorni dalla fine del festival.

Quali sono i brani di Sanremo più ascoltati su Spotify

I vincitori del Festival di Sanremo 2022 sono stati Mahmood e Blanco con “Brividi”. A seguire, poi, posizionata al secondo posto c’è stata Elisa con “Sei tu” e poi Gianni Morandi con “Apri tutte le porte“. Se questo è il podio sul quale si sono espressi i telespettatori, la giuria demoscopica e la sala stampa, la situazione appare un po’ diversa per quanto riguarda l’andamento dei brani più ascoltati su Spotify.

Al primo posto in classifica ci sono i vincitori Mahmood e Blanco, ma a seguire ci sono delle novità. Al secondo posto, infatti, si è posizionato Irama con il suo brano “Ovunque sarai“. Durante la competizione canora del Festival di Saremo, l’ex volto di Amici si è posizionato al quarto posto. Al terzo posto della classifica di Spotify, poi, c’è “Ciao Ciao” canzone de La Rappresentante di Lista. Il duo toscano è riuscito a guadagnare la settima posizione al festival.

La classifica integrale di Spotify dopo una settimana da Sanremo 2022

In merito ad Elisa, invece, la seconda classificata al festival è scesa al quinto posto, mentre Gianni Morandi è dodicesimo. Il brano meno ascoltato, invece, è stato quello di Iva Zanicchi, con “Voglio amarti“. Vediamo, dunque, qual è la classifica completa.

Mahmood & Blanco – Brividi – 21.224.631

Irama – Ovunque sarai – 5.875.076

La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao – 5.574.750

Rkomi – Insuperabile – 5.424.502

Elisa – O forse sei tu – 4.613.068

Dargen D’Amico – Dove si balla – 4.572.728

Sangiovanni – Farfalle – 4.466.076

Achille Lauro – Domenica – 3.299.128

Noemi – Ti amo, non lo dire – 3.125.691

Michele Bravi – Inverno dei fiori – 2.818.203

Ditonellapiaga & Rettore – Chimica – 2.764.146

Gianni Morandi – Apri tutte le porte – 2.641.566

Ana Mena – Duecentomila ore – 2.522.711

Aka7even – Perfetta così – 2.370.615

Matteo Romano – Virale – 2.349.050

Emma – Ogni volta è così – 2.060.263

Highsnub & Hu – Abbi cura di te – 1.887.041

Tananai – Sesso occasionale – 1.811.628

Giusy Ferreri – Miele – 1.785.975

Fabrizio Moro – Sei tu – 1.661.555

Yuman – Ora e qui – 1.340.025

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare – 1.221.671

Le Vibrazioni – Tantissimo – 1.071.817

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia – 1.015.097

Iva Zanicchi – Voglio amarti – 756.392