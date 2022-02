Mahmood e Blanco hanno vinto la settanduesima edizione di Sanremo in un modo inequivocabile. Al secondo posto Elisa, che si aggiudica anche il Premio migliore composizione musicale Bigazzi, al terzo Gianni Morandi che ha ricevuto anche lui un altro premio, quello Lucio Dalla.

Ma è il duo artistico a convincere di più sia il pubblico a casa che la giuria di esperti. Hanno dominato la classifica durante tutto il Festival, piazzandosi secondi solo nella terza serata, e stasera, poco prima delle due del mattino hanno conquistato il leoncino d’oro di Sanremo con queste percentuali:

Mahmood e Blanco 54,3%

Elisa 26,3%

Gianni Morandi 21,9%

VOTE 03 ITALY MAHMOOD & BLANCO NEED TO BE AT EUROVISION 2022!!! 🕯🕯🕯 #Sanremo2022 pic.twitter.com/pSy4nJ330h — max 🏹 | 💐 BRIVIDI 💐 (@m2003esc) February 6, 2022

I 3 Finalisti da record

Per quest’edizione di Sanremo da record per gli ascolti, anche i finalisti hanno tutti un record personale, manco a farlo apposta. Infatti i vincitori vedono Blanco come vincitore maschile più giovane della storia di Sanremo nei suoi verdi 18 anni, ma nel 1964 una donna vinse in età ancor più verde, a soli 16 anni: era Gigliola Cinquetti.

Se invece avessero vinto gli altri due: Elisa sarebbe stata la donna più anziana di sempre (44 anni) e Gianni Morandi l’uomo più anziano (77 anni), battendo il record di Vecchioni che aveva raggiunto Roberto Vecchioni nel 2011 a 67 anni. Come l’eterno ragazzo di Moghidoro ha giustamente detto: tutti i finalisti di questo Sanremo sono la rappresentazione di tre generazioni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

I vincitori di Sanremo 2022 sono Blanco e Mahmood

Il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022 è “Brividi”, una canzone che parla di accettazione, in cui Blanco e Mahmood hanno cercato di “portare la libertà universale di sentirsi liberi di poter esprimere qualsiasi tipo di amore. In generale, nella totalità“.

Ma vince anche la spensieratezza ed esuberanza di Blanco, che nei suoi 18 anni urla “Andiamo a ubriacarci” quando stanno abbandonando il palco dell’Ariston da vincitori, e corre contro il leoncino quando Amadeus li chiama per le foto di rito, fa boccacce durante tutte le serate. Si diverte e fa divertire.

Vincono i più sponsorizzati dagli uscenti vincitori, i Maneskin che hanno usato le storie Instagram per consigliare ai loro fan di votare la coppia artistica e chissà se anche loro ci regaleranno lo stesso successo di chi li ha preceduti.

LO DICONO ANCHE LORO

VOTATE 03 #sanremo22 pic.twitter.com/SHpR6P9F64 — Ale⁷ IN生 ✜ Quokka my smile💜 (@Puleo_Ale) February 6, 2022

La classifica finale di Sanremo

La classifica finale di Sanremo 2022 è stata creata dai voti del televoto, mentre l’ordine dei 3 finalisti scelti è stato dato dalla somma di un nuovo televoto, della Demoscopica e sala stampa.

Blanco e Mahmood, Brividi Elisa, O forse sei tu Gianni Morandi, Apri tutte le porte Irama, Ovunque sarai Sangiovanni, Farfalle Emma, Ogni volta è così La rappresentante di lista, Ciao Ciao Massimo Ranieri, Lettera di là dal mare Dargen D’Amico, Dove si balla Michele Bravi, Inverno dei fiori Matteo Romano, Virale Fabrizio Moro, Sei tu Aka7even, Perfetta così Achille Lauro, Domenica Noemi, Ti amo non lo so dire Ditonellapiaga e Rettore, Chimica Rkomi, Insuperabile Iva Zanicchi, Voglio Amarti Giovanni Trutti, Tuo padre, mia madre, Lucia Hoghson e Hu, Abbi cura di te Yuman, Ora e qui Le vibrazioni, Tantissimo Giusy Ferreri, Miele Ana Mena, Decentomila Ore Tananai, Sesso occasionale

I premi speciali

Oltre a quello di Elisa e di Gianni Morandi, sono stati consegnati altri due premi speciali. A Massimo Ranieri il Premio della critica Mia Martini, mentre il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Fabrizio Moro.

Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo 2022