L’edizione di quest’anno di Miss Italia, il concorso di bellezza più famoso del Bel Paese, segna una profonda rivoluzione rispetto al passato. Dopo l’addio alla prima serata di Rai 1, la breve parentesi su La7 e lo stop forzato dello scorso anno a causa della pandemia, Miss Italia 2021 sbarca per la prima volta in streaming in esclusiva e si trasforma in miniserie.

“Con questa nuova TV in streaming ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione” il commento di Patrizia Mirigliani, patron del concorso di bellezza e madre di Nicola Pisu, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Se l’edizione del 2020 è stata cancellata, non è andata poi così meglio per quella successivo, visto che Miss Italia 2022 è in realtà Miss Italia 2021. La colpa ancora una volta è da attribuire al coronavirus: a pochi giorni dalla finalissima, infatti, prevista in origine lo scorso 19 dicembre, due finaliste del concorso di bellezza sono risultate positive al Covid, costringendo gli organizzato a posticipare l’evento a quest’anno.

“Siamo molto dispiaciuti, ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze”: così parlava Patrizia Mirigliani a dicembre, quando fu costretta ad annunciare la sospensione della macchina organizzativa per la finale. Stavolta, fatti i dovuti scongiuri, non sembra esserci alcun motivo per dubitare sulla data dell’atto conclusivo: bene così.

Di seguito dunque tutte le informazioni da sapere su dove vedere Miss Italia 2021 e quando va in onda.

Miss Italia 2021: dove vedere il concorso di bellezza quest’anno

L’edizione 2021 di Miss Italia sarà visibile su Helbiz Live, la piattaforma OTT che trasmette in streaming contenuti sportivi e di intrattenimento. In Italia Helbiz Live propone tutte le partite di calcio del campionato di Serie B.

A differenza del torneo della serie cadetta, per cui è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale, la visione del concorso di Miss Italia sarà gratuita: l’unica azione richiesta agli utenti è di registrare un nuovo account tramite un indirizzo email valido.

Helbiz Live è disponibile sul sito helbizelive.com oppure tramite app su Google Play Store (clicca qui) e App Store (a questo indirizzo).

Quando va in onda Miss Italia 2021

La finale di Miss Italia 2021 sarà trasmessa domenica 13 febbraio 2022 sulla piattaforma Helbiz Live. Le 20 finaliste del concorso nazionale di bellezza si affronteranno in un inedito format che prevede delle prove da superare in stile talent, sotto la direzione dello showrunner GJ Squarcia. Da qui la nascita di una rivoluzionaria miniserie, disponibile la domenica prima di Natale in esclusiva su Helbiz Live.

Chi sono le 20 finaliste di Miss Italia 2021

Il 28 e il 29 novembre, a Roma, si sono svolte le prefinali del concorso di bellezza. Al termine sono stati ufficializzati i nomi delle 20 finaliste che concorreranno alla vittoria di Miss Italia 2021:

Francesca Bessone (Piemonte)

Francesca Mamè (Lombardia)

Beatrice Farina (Lombardia)

Trentino Alto Adige (Anna Sofia Chicco)

Erika Rebbelato (Friuli Venezia Giulia)

Debora Pattarello (Veneto)

Alessia Cardinale (Liguria)

Greta Iotti (Emilia Romagna)

Daniela Ruggirello (Toscana)

Martina Spezzaferro (Marche)

Angelica Marini (Marche)

Giulia Talia (Lazio)

Beatrice Scolletta (Lazio)

Lorena Tonacci (Campania)

Zeudi Di Palma (Campania)

Gabriella Bagnasco (Basilicata)

Francesca Russo (Calabria)

Denise Angelini (Puglia)

Ludovica Cutuli (Sicilia)

Elena Meloni (Sardegna)

Finaliste Miss Italia Social

Alle 20 finaliste del concorso Miss Italia 2021, si aggiungono le 10 finaliste di Miss Italia Social:

Ilaria Fiocchetti (Lazio)

Ilaria Campanile (Campania)

Claudia Torchia (Basilicata)

Erika Arena (Calabria)

Martina Salvatore (Calabria)

Paola Gambina (Sicilia)

Giada Rumè (Sicilia)

Alessia Nolla (Sicilia)

Francesca Ibba (Sardegna)

Chiara Manca (Sardegna)

A noi non resta che darvi appuntamento a domenica 13 febbraio, quando dall’incantevole cornice di Venezia si conoscerà il nome della vincitrice di Miss Italia 2021.