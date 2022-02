Simone Di Pasquale sarà il nuovo coreografo de “Il cantante mascherato 3” prendendo il posto di Raimondo Todaro. Oramai conosciutissimo in Rai, dopo 16 anni a Ballando con le Stelle, il ballerino è ancora al fianco di Milly Carlucci.

Insieme ai quattro giudici-investigatori, agli altri ballerini e alla conduttrice ha partecipato alla conferenza stampa sull’avvio, Venerdì 11 febbraio 2022 in prima serata TV su Rai 1 de’ “Il cantante mascherato 3”, svelando cosa farà.

Le parole di Simone Di Pasquale

Il nuovo coreografo, già vincitore della prima edizione di “Ballando con le Stelle” con Hoara Borselli ha raccontato cosa farà nella nuova edizione dello show di Rai 1:

Io metto in scena le idee fantasmagoriche di Milly! Questo è quello che farò. Sono super-carico!

Simone Di Pasquale, in realtà, non è una new entry del programma. Infatti, anche nella scorsa edizione, insieme a Sara Di Vaira guidava gli investigatori per svelare l’identità dei cantanti sotto le maschere. In questa nuova edizione, invece, avrà il ruolo di coreografo.

Il ballerino dunque, si occuperà delle esibizioni delle maschere.

Al suo posto, al fianco della Di Vaira ci sarà Vito Coppola, altro ballerino del talent show che ha vinto l’ultima edizione in coppia con Arisa. Ora dunque, non resta che attendere per scoprire quali saranno queste “idee fantasmagoriche” e chi si nasconde sotto le 12 maschere!

Intanto, su Twitter è già iniziata la caccia ai personaggi che si nascondono sotto le maschere:

Ho scoperto chi è il Pastore Maremmano #IlCantanteMascherato I primi indizi rivelati da @milly_carlucci

su #icmpastoremaremmano sono:

il personaggio è molto vicino agli uomini, si occupa della gente, lavora con noi, spirito indipendente.

Segue pic.twitter.com/tznei3JlMt — Signora Rossella (@SignoraRossella) February 9, 2022

