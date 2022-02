Dayane Mello shock: racconta che aveva deciso di togliersi la vita in un momento molto particolare della sua adolescenza, insomma quando era ancora una teenager. Infatti, in un’intervista, ha raccontato molto di più su sé stessa, sulle sue passioni e il suo lavoro, compresi tutti quelli che sono i progetti che la coinvolgono ogni giorno. La showgirl e modella recentemente uscita dal Grande Fratello VIP ha voluto anche dire quello che stava succedendo nella sua vita in un periodo molto particolare: addirittura ha tentato di togliersi la vita.

La confessione choc di Dayane Mello

Parlando della sua difficile infanzia, Dayane Mello ha fatto una tristissima confessione. Le sue parole sono state:

A sedici anni tentai di togliermi la vita, presi tutte le medicine che avevo in Casa, un gesto assurdo. Mi ha salvato mia nonna che faceva l’infermiera, portandomi in ospedale.

Il rischio di una “cattiva strada”

La modella brasiliana ha detto anche che non è mai stata una persona facile. Infatti, poco più che diciottenne aveva iniziato a prendere dei brutti giri e dunque, sia lei che i suoi fratelli, si trovano spesso nei guai. Eppure, il padre anche senza conoscerli ha deciso di salvargli la vita. A raccontare ai giornalisti quello che è successo è stata la stessa Dayane:

Mio fratello e io stavamo diventando piccoli delinquenti, poi un giorno si è fatto vivo mio padre Veneti, uno sconosciuto per me. Aveva scoperto in quali condizioni vivevamo e ci voleva prendere con lui.

