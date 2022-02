Mercoledì 9 febbraio alle 20,10 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva “Bruno Barbieri – Sosia” in prima TV assoluta. Il docu-film ha come protagonista lo chef pluristellato Bruno Barbieri, uno dei più amati giudici di MasterChef Italia. Esperto di hotellerie come è emerso già in “4 hotel”, ha deciso di impegnarsi in questo progetto cinematografico che spiega molto della sua vita. Se vuoi seguirlo, dovresti approfittare delle numerose offerte Sky e fare un abbonamento!

La trama

Il docu-film atteso su Sky ha come scopo quello di cercare di far emergere gli impegni variegati e camaleontici della vita quotidiana dello chef a 5 stelle. Si tratta di una produzione cinematografica, la prima, di Realize Networks, la talent agency prima nel mondo del food. È stata fondata nel 2008 da Pasquale Arria, insieme a Lampare film.

L’idea del docu-film “Bruno Barbieri – Sosia”

Il docu-film “Bruno Barbieri – Sosia” è diretto da Salvo Spoto: infatti, è proprio da un’idea di quest’ultimo che il progetto ha preso piede. Non è un caso che Spoto l’aveva proposta circa 7 anni fa, per riportare al pubblico la vita di questo chef, tutti i suoi viaggi e non solo. Lo aveva seguito durante un viaggio in Giappone e non aveva avuto dubbi: il docu-film sarebbe stato un successo.

“Bruno Barbieri – Sosia” porta infatti, lo spettatore in una serie di interviste, di colpi di scena e progetti disparati, in cui vi sono anche contributi dei sosia di personaggi molto conosciuti nel Mondo dei film e in Italia come Francesco Gabbani, J-Ax, Jack Nicholson, Tom Cruise e non solo.

Intanto, l'appuntamento è per mercoledì 9 febbraio alle 20:10 su Sky Uno, su Sky Go, in streaming su Now, nonché sempre disponibile on demand.

