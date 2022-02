Tutte le polemiche e le tensioni che ci sarebbero state nel corso del Festival di Sanremo 2022 tra Amadeus e Sabrina Ferilli, sembrano essere state “un’invenzione della stampa” e un grande fraintendimento. A dirlo è la co-conduttrice dell’ultima serata della kermesse che dopo aver letto numerose polemiche sui social network ha sottolineato che le cose che si raccontano non sono vere. Addirittura alcuni avevano sentito un insulto che lei avrebbe lanciato nei confronti di “qualcuno” dopo essere stata chiamata sul palco del Teatro Ariston da Amadeus. Ne era emerso un vero e proprio Ferilli-gate.

Ecco su Twitter il video di quello che era successo:

L’attrice romana dopo le numerose polemiche sul suo fuori onda a Sanremo 2022, spiega che in realtà si tratta di “cretinate”. Infatti, ospite a Radio Capital con Selvaggia Lucarelli ha detto:

La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Ca***te vere…