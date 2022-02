Ieri notte impazzava sui social dopo la fine di Sanremo, un mistero intorno a Sabrina Ferilli: con chi ce l’aveva nel fuorionda in cui dava del “pezzo de m***a” a qualcuno? Sembrava a tutti che si stesse rivolgendo a Gianni Morandi, come si sente dal video.

È arrabbiata con M0r4nd1 a quanto pare pic.twitter.com/Xh4G7zNydm — ℕ𝕠 𝕋𝕖𝕒, ℕ𝕠 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕖🍵 N63% (@vivosurealtime) February 6, 2022

Secondo alcuni questo inveire in realtà non era contro Gianni Morandi, ma ci sarebbero stati dei dissapori tra Amadeus e la sua co – conduttrice perché non le è stato lasciato abbastanza spazio. Come si nota dal video della presentazione di Emma, l’attrice appare piuttosto infastidita perché il presentatore non le ha lasciato fare la sua parte e augura “Buon lavoro” in modo secco e stizzito.

se questo è l’inizio del sabrina ferilli gate allora ha palesemente ragione lei#Sanremo2022 pic.twitter.com/7rh5KT674s — luca³⁰▽ || sanremo era💐 (@vitadafanboy) February 6, 2022

Da quel momento in poi lei appare sempre meno sul palco e quando lo fa non parla praticamente. Perfino alla fine non dice un solo nome in classifica né tantomeno annuncia i vincitori o i premi speciali. Amadeus, come sempre, prende tutto lo spazio per sé e il pubblico a casa questo l’ha notato.

La spiegazione di Amadeus

Ma il presentatore stamattina interpellato direttamente ha dichiarato che non si sono verificati attriti di alcun tipo:

“Con Sabrina Ferilli non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte”.

In realtà in questa dichiarazione c’è un problema di fondo: se l’attrice è stata ingaggiata per condurre non deve stare su uno sgabello dietro le quinte, ma sul palco, a lavorare insieme a lui! Però evidentemente questa contraddizione non la nota. Dopo poco Amadeus spiega il Ferilli – gate:

“Mi hanno scritto ora i miei autori che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona”.

Ma da Sabrina Ferilli nessuna dichiarazione è pervenuta sinora.

