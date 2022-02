L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 febbraio avrà in serbo tanti eventi incredibili. Alcuni segni zodiacali faranno di tutto per conquistare la fiducia del partner, mentre altri continueranno ad andare avanti per la loro strada.

Nel dettaglio, l’Ariete, il Cancro e l’Acquario si concentreranno sulla persona amata, mentre il Toro, la Vergine e il Capricorno metteranno al primo posto il lavoro. i Gemelli e il Leone saranno molto risoluti, al contrario dello Scorpione e dei Pesci che cambieranno spesso idea.

Per avere una visione più chiara dell’oroscopo della settimana, si consiglia anche di leggere il profilo del proprio ascendente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 febbraio: Toro impegnato, grandi decisioni per Gemelli

Ariete: avrete occhi solo per il partner. Tutto quello che farete sarà dedicato a lui e alla sua felicità. Potrete contare su una relazione salda e caratterizzata dalla fiducia reciproca. Nonostante le numerose prove, il vostro amore non verrà intaccato. Fate attenzione, però, a non sottovalutare il lavoro. Serie tv consigliata: Dion (Netflix).

Toro: il lavoro, per voi, rappresenterà una parte importantissima della settimana. Non sarà solo un mezzo per raggiungere l’indipendenza economica perché adorerete impegnarvi. Sarete molto precisi e cercherete di non commettere alcun errore. Non avrete molto tempo da dedicare alla vita sociale e questo potrebbe rattristare i vostri amici. Serie tv consigliata: The Boys (Prime Video).

Gemelli: prenderete delle decisioni molto importanti, sia per quanto riguarda il lavoro che la vostra vita privata. Non sentirete il bisogno di confrontarvi con le persone care perché saprete di aver scelto la strada giusta. Non tutti, però, condivideranno il vostro punto di vista. La famiglia, in particolare, sarà molto turbata. Serie tv consigliata: Manifest (Netflix).

Cancro: niente e nessuno riuscirà a ostacolare il vostro affetto per il partner. Avrete la sensazione di vivere in un bellissimo sogno perché, finalmente, potrete avere accanto una persona da amare. Anche sul posto di lavoro le soddisfazioni non mancheranno. Serie tv consigliata: The Witcher (Netflix).

7-13 febbraio, oroscopo settimanale: Bilancia dolce, Scorpione confuso

Leone: non vi farete influenzare facilmente dall’opinione degli altri. Ascolterete volentieri i suggerimenti dei vostri amici, però, alla fine, sarete voi a decidere. Avrete intenzione di aumentare la vostra produttività e di dedicarvi a nuovi progetti. Tutto ciò potrebbe dare spazio a una svolta molto importante. Serie tv consigliata: Ozark (Netflix).

Vergine: sarete pronti a mettervi in gioco e a sacrificare tutto pur di poter raggiungere i risultati sperati. Sul lavoro avrete modo di dimostrare tutto il vostro valore e di superare determinate difficoltà. Il rapporto con i colleghi, però, non sarà tra i più rosei. Dovrete fare attenzione a non farvi influenzare negativamente e a non perdere la pazienza. Serie tv consigliata: The Vampire Diaries (Prime Video).

Bilancia: sarete molto premurosi nei confronti degli amici. Per voi, la presenza delle persone care sarà fondamentali perché costituirà un elemento irrinunciabile. L’oroscopo della settimana, però, vi consiglia di valutare bene prima di concedere la vostra fiducia: potrebbero esserci degli eventi imprevisti. Serie tv consigliata: Il racconto dell’ancella (Prime Video).

Scorpione: non avrete un’idea ben precisa sulle prossime decisioni da prendere. Sarete tentati di impegnarvi su più fronti, ma saprete di dover concentrare le vostre energie su un unico obiettivo. Cercherete di chiedere aiuto alla vostra famiglia e interpellerete anche gli amici più stretti. Adorerete i cambiamenti. Serie tv consigliata: Good Girls (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 7 al 13 febbraio: Sagittario dubbioso, Capricorno audace

Sagittario: il rapporto con la famiglia sarà caratterizzato da alti e bassi. Ci saranno dei momenti in cui non saprete proprio comportarvi perché temerete che le vostre parole non passano fare altro che peggiorare le cose. Sarà importante affrontare la situazione a cuore aperto e senza mentire a voi stessi. Serie tv consigliata: The Magicians (Prime Video).

Capricorno: sarete molto tenaci. Non vi fermerete davanti agli ostacoli quotidiani perché saprete di non poter gettare la spugna. La famiglia e gli amici resteranno sorpresi dalla vostra forza, ma saranno i colleghi di lavoro quelli a rimanere più stupefatti. Finalmente, potrebbe arrivare il momento tanto atteso. Serie tv consigliata: Stay Close (Netflix).

Acquario: la relazione con il partner diventerà sempre più profonda. Vi basterà un solo sguardo per capirvi e per scoprire il punto di vista dell’altro. Vi supporterete nelle scelte quotidiane, senza intaccare la serenità reciproca. La vostra famiglia, però, potrebbe sollevare alcune perplessità. Serie tv consigliata: Riverdale (Prime Video).

Pesci: in amore, non riuscirete a prendere una decisione. Per voi sarà molto difficile fare luce sui sentimenti perché vi sentirete travolti da emozioni contrastanti. Potrebbe essere il momento giusto per prendervi una pausa e per concentrarvi su altri aspetti della vostra vita. Gli amici saranno pronti ad aiutarvi. Serie tv consigliata: For Life (Netflix).