I Maneskin da quando l’anno scorso hanno vinto il Festival di Sanremo non si fermano più. La band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi volerà verso uno dei Festival internazionali più conosciuti e apprezzati: il Coachella.

Dopo due anni di assenza a causa del covid – 19 il Festival californiano Coachella 2022 e invita per ben due giornate la nostra band romana di successo: i Maneskin. I ragazzi si esibiranno nelle date del 17 e 24 Aprile e già si dichiarano entusiasti:

Come non esserlo? Il Coachella è una kermesse musicale importantissima che dha visto esibirsi star da tutto il mondo di fronte a vip internazionali oltre che alle persone comuni.

Quest’anno si svolgerà in 2 weekend: dal 15 al 17 aprile e dal 22 al 24 aprile. Il palcoscenico scelto è quello dell’Empire Polo Grounds di Indio. Gli artisti in programma sono tra i nomi più importanti della musica internazionale: Billie Eilish, Daniel Caeser, Phoebe Bridgers, Harry Stiles, Stromae, Big Sean, Lil Baby, Grupo Firme, Louis the Child, Baby Keem, Flume, Disclosure, 21 Savage, Danny Elfman, Giveon, Anitta, Megan Thee Stallion, Ari Lennox e tanti altri.

Thrilled to announce we’ll be in California to participate in the @coachella’s lineup!! Can’t wait to rock that stage twice, this April, Sunday the 17th and the 24th! ❤️‍🔥

Weekend 2 Presale starts tomorrow at 10am PT. Ticket Link: https://t.co/XARjQh7O5S pic.twitter.com/QH0By1tWbv

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 13, 2022