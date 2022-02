Sono passate poche ore dalla vittoria di Mahmood e Blanco sul palco di Sanremo 2022 ed Elisa si è concessa ai giornalisti per qualche domanda veloce. Emozionata e stanca è parsa molto soddisfatta della sua esperienza sanremese della quale dichiara:

“Sono veramente super felice. Non potevo fare un Sanremo più bello di così. Avrò un ricordo incredibile. Mi sono anche divertita con Elena nella serata delle cover”.

Elisa 1st on the overall ranking, so true💖#Sanremo2022 pic.twitter.com/Opdu2MCEK3 — E L I F 💐 | Sanremo week🇮🇹💐 (@letscountsmiles) February 2, 2022

I momenti più duri e belli del Festival

Fare Sanremo non è mai facile, anche se sappiamo bene che la cantautrice e polistrumentista è una gran stacanovista. Lei mancava da giovanissima su quel palco e non è stato semplice riprendere tutto da capo:

“Il momento più emozionante è stato quando ho visto tutto l’apprezzamento per la canzone. È stato il regalo più bello ricevere quell’accoglienza già dalla prima sera. Il momento più difficile è stato all’inizio, prima di iniziare tutto per la grande emozione, emotività da controllare, ma poi non si può controllare ed è anche giusto così. Quello è stato il momento più impegnativo”.

Nonostante lo sforzo e la fatica, Elisa ricorda così il suo percorso a Sanremo 2022:

“È stata una settimana molto speciale. È incredibile dopo 21 anni tornare e vivere questa settimana così ed essere sempre come dire un po’ in vetta non tanto alle classifiche, ma quanto ai cuori e ai pensieri delle persone, mi ha fatto tanto piacere.

Il parere sui vincitori di Sanremo 2022

Chiamata ad esprimersi sui vincitori di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco, Elisa, con l’umiltà che da sempre la caratterizza, ha dichiarato:

“A me sono piaciuti loro tantissimo! Penso che sia una vittoria meritatissima, proprio giusta”.

E se c’è chi su Twitter pensa che “rosichi” per il secondo posto; lei non se ne cura. Potrebbe rispondere così come ha fatto riguardo alla querelle sulle interviste che non avrebbe concesso alla Rai, dichiarando: “Non lo sapevo. Non sapevo manco che esistesse questa polemica”.

Alla fine Elisa Toffoli lascerà il 72esimo Festival di Sanremo sullo skate, con la leggerezza di chi sa che ha dato il meglio di sé su quel palco.

