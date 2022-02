Per la prima volta dopo tanti mesi oggi a Verissimo abbiamo assistito finalmente ad Alex Belli in difficoltà grazie alla bravura della presentatrice Silvia Toffanin che l’ha messo veramente alle strette. Altroché il faccia a faccia con Alfonso Signorini, quella andata in onda poco fa su Canale 5 è stata la prima vera intervista all’attore da quando è stato al Grande Fratello Vip 6.

Alex Belli alla resa dei conti

Alex Belli stasera è stato uno dei super ospiti nel salotto di Silvia Toffanin ed è riuscito a far innervosire pure lei. Il tenore dell’intervista si intuisce fin dal primo arrivo. Infatti l’ex concorrente del GF VIP viene accolto sotto le note della canzone di Sanremo 2022 “Chimica” di Ditonellapiaga e Donatella Rettore. Il concorrente gongola immediatamente e dice di aver lanciato delle nuove terminologie.

Silvia non ha mezzi termini, gliel’ha detto fin dal principio che non gli farà sconti. Dopo avergli fatto vedere le clip gli chiede:

“Tu sei innamorato di Soleil sì o no?”

Lui risponde velocemente “sì, sì”, ma vuole passare subito a spiegare il concetto di “amore”. Ma la presentatrice mostra evidenti segni di disagio che suscitano l’ilarità e l’empatia di tutto il popolo di Twitter.

La presentatrice ammette di aver provato fastidio nel vedere le clip e gli intima di ammettere il tradimento:

“Lei stessa lo ha detto. Alex è registrato. Ma perché continua a negare? E dillo, basta! L’ho tradita, scusatemi. Perché ascoltami Alex, sai cosa? Io te lo dico: sono assolutamente ben disposta nei tuoi confronti. Fai tu brutta figura, credimi!”

Lui confessa di aver chiesto scusa a Delia Duran, ma è lei che poi ha assunto quell’atteggiamento contrariato all’interno della casa:

“Io ho chiesto scusa a Delia e le ho detto a casa nostra ‘le persone possono sbagliare, dall’amicizia siamo andati oltre’. E Delia mi fa ‘ok, ti perdono, cancelliamo tutto e andiamo avanti”

Alex: Non faccio a meno di Soleil Sorge

Alex Belli stupisce tutti dichiarando che assolutamente non vuole fare una “troppia”:

“Anche se Soleil è unica e la amo, ho una grande complicità con lei. Però non ho mai detto che voglio stare in un rapporto/matrimonio a tre. Tra me e sole c’è una grande complicità e poi ovviamente un’intesa er0tica molto alta”.

Ma se Delia dovesse dire “o me o Soleil”, lui non rinuncerebbe mai a Soleil:

“Non sarei disposto ad allontanare Soleil. perché non fa parte del mio modo di comportarmi, io non sono fatto così non ragiono in questa maniera. Delia sa bene che io ho questo tipo di vita che ha bisogno di libertà. Però la mia vita non è centrata su quello che faccio nel letto”.

Per cui che ritornino insieme o no, Delia si dovrà rassegnare alla presenza dell’amicizia artistica.

Il colpo di scena di Alex Belli

Silvia Toffanin chiede all’attore di Centovetrine che cosa farà prossimamente in merito al triangolo. Lui nicchia, ma poi sollecitato dalla presentatrice che gli dice:

“Dai non deludere il pubblico, il colpo di scena ce l’hai. Che cosa devi fare?”

Lui risponde infine che si sottrarrà, sparirà dalla circolazione (n.b. l’aveva dichiarato anche due settimane fa). Così inizia un gioco da parte della conduttrice per far arrivare Belli alla verità. Lui cerca di giustificarsi:

“Lunedì ci devo essere per forza – Toffanin incalza: “per contratto” – e dopo lunedì posso gestire questa cosa”.

La presentatrice non demorde:

“Quindi da venerdì non ci sei più. Ricordatevelo! Io non ci credo”.

Belli la sfida proponendole una scommessa. Lei, senza batter ciglio, accetta e lui continua dicendo che sparirà, la presentatrice furbescamente:

“Per fare cosa? Per fare una quarantena e magari entrare in casa? Non sei furbetto solo tu caro! L’ha capito anche il pubblico!”

Tutti ridono. Alex Belli è visibilmente in difficoltà. Toffanin l’ha incastrato!

