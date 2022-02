Gianni Morandi parla della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 e confessa che non ha alcuna ambizione di vincere, quanto piuttosto gli interessa divertirsi. Dopo un bruttissimo incidente col fuoco che ha rischiato di mettere fine alla sua vita, il cantante è riuscito a rialzarsi e anche a partecipare al Festival di Sanremo 2022. Il suo brano “Apri tutte le porte” scritto da Jovanotti è piaciuto molto al pubblico tant’è che dopo ho la serata delle cover si trova al secondo posto nella classifica generale parziale.

Il brano in gara al Festival di Sanremo 2022 è stato davvero un successo. Gianni Morandi ha raccontato di essersi molto divertito, ma anche emozionato. Infatti ha detto:

Potrei anche arrivare ultimo o penultimo, cosa cambierebbe nella mia vita e nella mia carriera? Sarebbe solo un episodio. Detto questo, la tensione prima di salire sul palco non me la toglie nessuno ed è anche per questo che ho portato con me le scarpe da ginnastica: per andare a correre.