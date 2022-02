La quarta serata dedicata alle cover si è conclusa con un grande successo. I 25 big della musica hanno duettato con i loro colleghi regalando momenti di vera emozione per la qualità della musica portata sul palco dell’Ariston. Ma a dominare la classifica restano sempre Mahmood e Blanco che azzeccano anche la cover e riescono a conquistare tutti.

Spiace per gli altri, ma Mahmood e Blanco hanno azzeccato anche ma cover. Stasera la voce di Mahmood sembrava un violino#Sanremo2022 #Brividi pic.twitter.com/OWkhjPqmJO — Cinguetterai 🎶💐 (@Cinguetterai) February 4, 2022

Grande sorpresa per Gianni Morandi che insieme a Jovanotti si avvicina ad un passo da loro, scalzando Elisa dal secondo posto. A vincere la serata delle cover è proprio il ragazzo di “Fatti mandare dalla mamma”, che si aggiudica il Premio consegnato dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. I due hanno concesso anche il bis mentre il pubblico si alzava in piedi per applaudirli.

La classifica generale della quarta serata di Sanremo 2022

Ma scopriamo ora come sono posizionati tutti i big in gara. Ancora una volta dobbiamo notare che i big “over” di Sanremo stanno facendo un ottimo lavoro e mentre negli altri anni c’era una gran differenza tra loro e i giovani, ora invece c’è un ottimo clima e nessun tipo di recriminazione. Ecco la classifica generale della quarta serata di Sanremo 2022 con i cambiamenti di posizioni.

Mahmood e Blanco (=) Gianni Morandi (+1) Elisa (-1) Irama (=) Sangiovanni (=) Emma (=) La Rappresentante di Lista (+2) Massimo Ranieri (-1) Fabrizio Moro (-1) Michele Bravi (+1) Achille Lauro (+3) Matteo Romano (+5) Dargen D’Amico (-3) Aka7even (-1) Noemi (=) Ditonellapiaga e Rettore (-4) Iva Zanicchi (-1) Giovanni Truppi (+1) Rkomi (-3) Le Vibrazioni (+2) Yuman (+2) Highsnob e Hu (-2) Giusy Ferreri (-2) Ana Mena (=) Tananai (=)

Stasera ci sarà l’ultima serata del Festival: vinceranno Mahmood e Blanco che hanno finora dominato la classifica o ci sarà qualche “colpo di coda” all’ultimo minuto di uno dei big in gara?

Leggi anche Come vedere la replica di Sanremo 2022