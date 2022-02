Mercoledì 16 febbraio alle Olimpiadi invernali 2022 si disputeranno le prove Team sprint femminile a tecnica classica e Team sprint maschile a tecnica classica di sci di fondo. Il programma della giornata prevede prima le semifinali per la prova femminile e per la prova maschile, dopodiché le atlete e gli atleti qualificati gareggeranno le prime nella finale donne e i secondi nella finale uomini.

L’atleta di punta della Nazionale italiana è Federico Pellegrino, impegnato martedì 8 febbraio nella prova sprint a tecnica libera, in cui è chiamato a confermare, se non a migliorare, l’ottimo argento conquistato quattro anni prima ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Gli azzurri confidano di trovare nel fondista originario di Aosta un punto di riferimento per la conquista di una medaglia pesante.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere le due prove Team sprint femminile e maschile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la prova Team sprint femminile e maschile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali 2022?

La finale della prova Team sprint femminile a tecnica classica delle Olimpiadi invernali 2022 è in programma nella giornata di mercoledì 16 febbraio alle ore 12:00. Mezz’ora più tardi, alle 12:30, verrà dato il via alla prova Team sprint maschile a tecnica classica. Ricordiamo soltanto che entrambe le prove saranno precedute dalle semifinali: alle 10:00 inizierà quella femminile, alle 11:00 quella maschile.

Dove vedere la prova Team sprint di sci di fondo delle Olimpiadi invernali 2022

Le due finali della prova Team sprint a tecnica classica femminile e maschile saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai 2. Tutti coloro che sono abbonati Sky o sottoscriveranno l’abbonamento nei prossimi giorni, oltre alla diretta Rai potranno contare sul live di Eurosport, visibile sui canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

Dove vedere la prova Team sprint di sci di fondo delle Olimpiadi invernali 2022 in streaming

Lo streaming della gara Team sprint a tecnica classica che vedrà impegnate sia la Nazionale femminile che la Nazionale maschile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratis su Rai Play. Chi desidera seguire l’evento integrale, incluse dunque anche le due semifinali, potrà fare affidamento sui servizi Eurosport Player e Discovery Plus. Sempre in streaming, la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 è visibile attraverso le piattaforme Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere nel dettaglio il programma completo della disciplina, vi suggeriamo di consultare il calendario delle gare di sci di fondo delle Olimpiadi invernali 2022.