Martedì 8 febbraio si disputerà la gara sprint maschile a tecnica libera dello sci di fondo delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia ripone grande fiducia sul suo atleta più rappresentativo, quel Federico Pellegrino che quattro anni fa a Pyeongchang ha conquistato una medaglia d’argento arrivando secondo al traguardo della prova sprint. Un risultato di buon auspicio per lo sci di fondo azzurro, che si augura di poter rivedere l’atleta originario di Aosta salire di nuovo sul podio olimpico.

Le aspettative sono alte e non può essere altrimenti. Nella stagione 2020-2021 Pellegrino ha vinto la Coppa del mondo di sci di fondo nella specialità Sprint, battendo i russi Gleb Retivych e Aleksandr Bolsunov, nonché lo svedese Oskar Svensson e il francese Lucas Chanavat. L’azzurro vanta anche un oro nella prova sprint ai Mondiali 2017 di Lahti, in Finlandia.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la gara sprint maschile a tecnica libera dello sci di fondo delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la prova sprint maschile a tecnica libera di sci di fondo delle Olimpiadi invernali 2022?

La partenza della prova sprint maschile di sci di fondo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è fissata per martedì 8 febbraio alle 13:00 (ora italiana).

Dove vedere la prova sprint maschile a tecnica libera di sci di fondo delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La gara sprint maschile dello sci di fondo con protagonista il nostro Federico Pellegrino sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2. In alternativa, gli abbonati Sky potranno vedere la prova anche grazie alla diretta di Eurosport, visibile sui canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

L’ultima prestazione di rilievo del fondista italiano prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di Beijing 2022 è stata la seconda posizione ottenuta in Coppa del Mondo nella gara sprint disputata a Dresda, che gli è valsa come primo podio stagionale.

Dove vedere la prova sprint maschile a tecnica libera di sci di fondo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della gara sprint maschile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. In alternativa è possibile seguire la diretta integrale della prova grazie ai servizi Eurosport Player e Discovery Plus. Chi vuole potrà inoltre seguire la diretta streaming dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere maggiori dettagli sul programma completo della disciplina, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di sci di fondo delle Olimpiadi invernali 2022.