Dopo la sua rielezione sabato scorso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presterà il proprio giuramento davanti al Parlamento riunito giovedì 3 febbraio, nello stesso giorno in cui scadrà il suo primo mandato.

Per il Capo dello Stato non sarà questo il primo discorso in seguito alla scelta dei parlamentari di affidargli di nuovo l’incarico: “I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grava emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico e su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento, da cui non mi potevo sottrarre”, queste le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica dopo che il presidente della Camera Roberto Fico e la presidente del Senato Elisabetta Casellati gli hanno comunicato l’esito della votazione nella serata di sabato.

Quando ci sarà il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Sergio Mattarella presterà giuramento come Presidente della Repubblica giovedì 3 febbraio alle ore 15:30. Una volta terminato il discorso, si procederà con la cerimonia di insediamento: in primis il Capo dello Stato si recherà all’Altare della Patria, dove renderà omaggio al milite ignoto, dopodiché salirà al Colle. E a questo proposito, dal momento che si tratta di una rielezione, non si assisterà al tradizionale passaggio di consegne.

Come vedere il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in TV

Il discorso del giuramento di Sergio Mattarella da Presidente della Repubblica sarà trasmesso in diretta TV su Rete 4 all’interno di “Speciale Tg4 – Il Giuramento”, speciale condotto da Giuseppe Brindisi che in onda a partire dalle 15:00. In studio per commentare l’importante evento politico ci saranno il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, l’ex Capo del Cerimoniale del Quirinale Filippo Romano e il giornalista Paolo Guzzanti.

Nel momento in cui vi scriviamo non c’è ancora una conferma ufficiale, ma è ragionevole pensare che il discorso con cui Sergio Mattarella esporrà le linee guida del suo secondo settennato sarà seguito in diretta televisiva anche da Rai 1, La7, e i canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e Tgcom24.

Come vedere il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in streaming

Chi non potrà essere a casa per il primo pomeriggio di giovedì (domani, ndr), avrà la possibilità di seguire il giuramento di Mattarella in streaming gratuitamente sulle piattaforme RaiPlay, Mediaset Infinity, La7.it (clicca qui) e sul sito Sky a questo link.

In alternativa, il discorso del Presidente della Repubblica in occasione dell’inizio del suo secondo mandato sarà trasmesso in live streaming dal canale YouTube della Camera dei Deputati (video qui sotto) e tramite la sezione Video del sito ufficiale del Quirinale (a questo indirizzo).

A noi non resta che ricordarvi l’appuntamento con il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella fissato per la giornata di giovedì 3 febbraio alle ore 15:30.