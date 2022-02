Emma Marrone quest’anno al Festival ha portato la canzone “Ogni volta è così” facendosi accompagnare dalla sua collega Francesca Michelin come direttore d’orchestra. Il testo racconta la percezione che gli altri hanno delle donne “sante o puttane”, incastrate dentro relazioni complicate.

L’ex vincitrice di Amici ha così commentato il testo:

“Sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di relazioni complesse. Molti amici stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io mi rivolgo alle donne ma il messaggio è per tutti“.

Il gesto femminista sul palco dell’Ariston

Ieri sera la cantante, già vincitrice dell’edizione 2012 di Sanremo, ha accompagnato la sua performance con il simbolo della vagina che ha indicato con unendo pollici e indici.

Il gesto ha radici storiche molto importanti, infatti negli anni ’70 si utilizzava per le proteste femministe su parità e diritti. Si pensa che sia stato usato nel 1971 per la prima volta, da Giovanna Pala in un convegno contro la violenza sulle donne.

La performance di Emma Marrone è stata dunque alla battaglia per i diritti delle donne, e alla lotta contro il gender gap, di cui la stessa cantante si è sempre fatta promotrice. L’intento è piaciuto ai telespettatori che sui social si sono sbizzarriti tra battute e apprezzamenti:

E diciamolo al mondo che Emma è stata l'unica a girare il palco, scendere in platea e rivolgersi all'orchestra, ad abbracciare la direttrice, a mandare baci, a sorridere costantemente, a mangiarsi quel palco e gli sguardi ipnotici da casa.

È da ammettere. UNICA. #Sanremo2022 — Marco Abate (@marcoabate01) February 3, 2022

Ma non la premia nella classifica, in cui al primo posto troviamo Elisa, mentre Emma è al sesto posto.

Il Fantasanremo

Durante queste giornate di Festival è in corso un altro evento: il Fantasanremo, l’equivalente del Fantacalcio ma sulla kermesse canora. Il gioco ormai è diventato virale (si contano 250 mila utenti) e tantissimi artisti stanno aderendo. Michele Bravi ad esempio durante le sue esibizioni ha cercato di realizzare più punti possibili.

Nel caso dell’esibizione fatta da Emma, il gesto della vagina rientra in una particolare regola del Fantacalcio, secondo la quale “Dichiarazioni, gesti o simboli pro femminismo” mentre si è sul palco, secondo il regolamento del gioco vale +10 punti.

Pertanto, non stupiamoci se quest’anno potremmo trovare più “dichiarazioni” che mai. Ed Emma in questo caso è in ottima posizione:

Chapeux a Emma che ha 115 punti al fantasanremo senza aver detto né papalina né fantansaremo sul palco.#sanremo2022 #fantasanremo2022 — Tana 🇪🇺🇮🇹 (@HeyThereTana) February 3, 2022

