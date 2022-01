Francesca Michelin anche quest’anno sarà presente al Festival della canzone italiana. Dopo il successo dell’anno scorso con Fedez, quest’anno ritorna in una veste nuova: come direttrice d’orchestra per Emma Marrone. A darne la notizia è la stessa Michelin sulla sua pagina Instagram:

La dichiarazione di Emma Marrone

Anche Emma Marrone è intervenuta sui social per raccontare com’è nato questo binomio per Sanremo. La cantante sarà al Festival per presentare il suo nuovo singolo “Ogni volta è così” dopo 10 anni da quando vinse con la canzone “Non è l’inferno”. Sulla partecipazione della collega e amica al suo fianco ha aggiunto:

“Ogni Volta È Così. Canta Emma. Dirige l’orchestra Francesca Michielin. Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”.

Non ci resta che aspettare il 1 Febbraio per vedere questo binomio al femminile di stelle della musica italiana.

