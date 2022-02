Dopo il successo ottenuto durante il percorso ad Amici, San Giovanni è pronto a salire sul palco del Festival di Sanremo. Un evento imprevisto, però, ha rischiato di rovinare questa bellissima esperienza. Il cantante, infatti, è risultato positivo a un tampone del Covid-19.

Ovviamente, sono state prese delle misure di sicurezza per evitare il possibile contagio. Per fortuna, questa triste storia sembra essersi risolta nel migliore dei modi perché il giovane artista, questa sera, sarà presente al contest canoro, regalandoci il suo nuovo inedito.

Festival di Sanremo, San Giovanni a rischio?

I cantanti e gli addetti ai lavori del Festival di Sanremo vengono sottoposti a continui tamponi. Lo scopo è quello di prevenire qualsiasi possibile diffusione del Covid-19. In uno degli ultimi test rapidi, però, San Giovanni è risultato positivo.

C’è stata una grande agitazione attorno a questo evento che ha costretto a prendere delle nuove misure di sicurezza. San Giovanni ha rischiato davvero di non poter cantare dal vivo e di essere sostituito da un video delle prove generali della canzone. Lo scorso anno, era successa la stessa cosa con Irama che, con suo grande rammarico, non era potuto salire sul palco a causa del virus.

San Giovanni e il tampone per il Covid-19

Dopo la positività, San Giovanni è stato sottoposto a un tampone molecolare che ha smentito il risultato precedente: il cantante non ha contratto il Covid-19. Come ormai è noto, in alcuni casi, i test per la verifica del virus possono dare dei falsi positivi o dei falsi negativi.

In questo caso, sia San Giovanni che tutti i suoi fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Questa sera, l’ex concorrente di Amici potrà far ascoltare al pubblico Farfalle, dedicata a un dolce amore romantico.