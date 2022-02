L’oroscopo della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio sarà caratterizzato da molte sorprese e novità. I pianeti, con i loro transiti, incideranno fortemente sugli aspetti più importanti delle vite dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno pronti a dedicarsi al partner e alla famiglia, mentre altri si concentreranno sulla loro libertà.

Stando alla configurazione astrale della settimana, il Toro, la Bilancia e il Sagittario saranno molto disponibili nei confronti delle persone care, mentre i Gemelli, la Vergine e l’Acquario non potranno fare a meno di pensare al lavoro. L’Ariete e il Leone non desidereranno ancora impegnarsi in una relazione seria, al contrario dello Scorpione e del Capricorno.

Per avere una visione più dettagliata dell’oroscopo della settimana, si consiglia di prendere visione anche del profilo del proprio ascendente.

Oroscopo della settimana dal 31 al 6 febbraio: Toro generoso, Cancro sfortunato

Ariete: sarete suscettibili al fascino dell’amore, però, per il momento, non sarete ancora disposti a iniziare una relazione seria. Avrete bisogno dei vostri spazi e di godere ancora della vostra libertà. Preferirete concentrarvi sul benessere personali e sugli hobby. Inoltre, il lavoro richiederà un impegno non indifferente. Serie tv consigliata: The Fall (Netflix).

Toro: farete di tutto per aiutare i vostri amici perché non sopporterete l’idea di lasciare una persona cara in difficoltà. Nonostante gli impegni lavorativi, troverete il tempo per frequentare il partner e per stare accanto alla vostra famiglia. Sarà una settimana molto vivace dal punto di vista della socialità. Serie tv consigliata: So cosa hai fatto (Prime Video).

Gemelli: vorrete ottenere il massimo sul lavoro. Vi lascerete alle spalle tutte le possibili distrazioni perché saprete di dovervi concentrare per raggiungere i risultati sperati. Non baderete molto alla vostra vita sentimentale, ma una persona speciale potrebbe provare ad attirare la vostra attenzione. Serie tv consigliata: Le Chalet (Netflix).

Cancro: avrete la sensazione che la buona sorte vi abbia voltato le spalle. Dovrete affrontare una serie di eventi imprevisti che vi impediranno di godere al massimo di questa settimana. Non avrete voglia di confidarvi con le persone care, ma gli amici più stretti riusciranno a intuire lo stesso il vostro stato d’animo. Serie tv consigliata: The Vampire Diaries (Prime Video).

31 gennaio-6 febbraio, oroscopo settimanale: Vergine responsabile, Scorpione innamorato

Leone: sarete felici della vostra vita da single. Anche se le persone attorno a voi proveranno a spronarvi, non avrete ancora voglia di mettervi alla ricerca della persona giusta. Preferirete continuare a divertirvi con gli amici e a spostare l’attenzione su altri aspetti della vostra vita. Serie tv consigliata: Supernatural (Prime Video).

Vergine: sarete molto responsabili sul lavoro. Cercherete di arrivare in orario e di non delegare a nessuno i vostri compiti. Vi mostrerete gentili con i colleghi, ma non sarete pronti a dare troppa confidenza. Preferirete concentrarvi sui vostri impegni ed evitare di mischiare la vita lavorativa con quella personale. Serie tv consigliata: Chosen- Prescelta (Netflix).

Bilancia: non vedrete l’ora di trascorrere il tempo con gli amici. Sarete molto empatici nei confronti dei problemi altrui e accetterete di ascoltare i loro sfoghi. Non sembra saprete cosa consigliare, ma la vostra presenza sarà di grande aiuto. Il partner apprezzerà molto questo lato del vostro carattere. Serie tv consigliata: Feria. La luce più oscura (Netflix).

Scorpione: tutte le vostre energie saranno dedicate al partner. Proverete a rafforzare il vostro feeling e a escogitare un modo per passare più tempo insieme. Il lavoro, purtroppo, vi terrà lontani, ma non sarete pronti ad arrendervi. Anche il rapporto con la vostra famiglia sarà molto positivo. Serie tv consigliata: This is us (Prime Video).

Oroscopo e profili zodiacali dal 31 gennaio al 6 febbraio: Sagittario affettuoso, determinazione per Pesci

Sagittario: proverete un profondo affetto verso i vostri amici. Anche se non avrete molto tempo da dedicare alle uscite pomeridiane e serali, proverete a conciliare il lavoro con la vostra vita privata. Il partner potrebbe indispettirsi e chiedere maggiori attenzioni. Sul lavoro potrebbe esserci una piccola novità. Serie tv consigliata: Stay Close (Netflix).

Capricorno: userete il vostro carisma per fare breccia nel cuore della persona amata. Otterrete un ottimo risultato e sarete molto fieri di voi. Per cercare di rendere le cose più interessanti, proverete a organizzare qualche attività da fare insieme. Punterete su qualcosa di nuovo e originale. Serie tv consigliata: American Gods (Prime Video).

Acquario: avrete del lavoro arretrato da svolgere. Questa situazione non farà altro che aumentare la vostra ansia, ma non sarete disposti ad arrendervi. Darete il massimo per dimostrare ai vostri capi di essere in grado di mantenere un determinato ritmo. Il partner vi infonderà coraggio grazie al suo amore. Serie tv consigliata: Dietro i suoi occhi (Netflix).

Pesci: avrete tanti sogni nel cassetto. Saprete di non poterli realizzare tutti, ma non sarete disposti a gettare la spugna. Farete attenzione alle vostre azioni, in modo da non farvi sopraffare dall’ansia e dalle distrazioni. In amore, ci saranno alcune discussioni con il partner. Per fortuna, niente di irrisolvibile. Serie tv consigliata: Hanna (Prime Video).