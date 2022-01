Direttamente da Uomini e Donne arrivano per allietare il pomeriggio dei telespettatori: Tina e Gemma. Le due protagoniste arrivano a Verissimo al meglio della loro forma.

Lo spazio dedicato a loro è stato creato per sopperire alla mancanza di Amici, che oggi è stato trasmesso solo in versione special con orario ridotto e sole testimonianze dei protagonisti a causa. Maria De Filippi ha così spostato le due mattatrici al talk show di Silvia Toffanin.

Fin dal loro esordio si intuisce subito il rapporto tra le due donne. Infatti non appena la conduttrice le ringrazia così:

Tina subito replica ironicamente:

Ma l’esuberanza di Tina non si ferma, infatti immediatamente insulta la collega dandole della “Puffetta”. Ecco il video:

La dama bianca invece affronta molto seriamente l’appuntamento a Verissimo e racconta di come l’opinionista le faccia scappare i corteggiatori:

“Tina mi sta rendendo questo percorso volto faticoso, mi fa passare per quella che non sono, dice sul mio conto falsità e mi mette in una condizione che mi penalizza, quindi molti a causa sua non se la sentono di proseguire la conoscenza con me”.