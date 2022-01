La puntata di ieri sera venerdì 28 Gennaio è stata la più difficile di tutte per gli aspiranti chef del cooking show di Sky. Ci sono state ben 3 eliminazioni e le prove hanno messo in crisi parecchi concorrenti, ma hanno anche fatto emergere il grande talento di altri.

Chi sono gli eliminati MasterChef 11 nella puntata del 27 Gennaio?

Eravamo rimasti al ballottaggio tra Bruno e Christian dopo il Pressure Test a Firenze e la settima puntata si apre sulla decisione dei tre chef stellati. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno deciso di eliminare Bruno. I suoi compagni di viaggio sono molto dispiaciuti per la perdita umana dell’uomo molto amato da tutti. Locatelli lo saluta così:

“Bruno my man è stato un vero piacere averti qui con noi. Sei un bravo ragazzo. Ti ho visto diverse volte commosso, ma non ti ho mai visto arrabbiato. Sempre pronto a farti una bella risata su di te e sugli altri. Io mi sento di dire, a nome di tutti, che siamo stati molto felici di conoscerti!“

Così Bruno tra le lacrime dei presenti, abbandona la cucina di Masterchef 11.

. . . C'è chi sta piangendo, e chi mente. É Bruno che lascia per sempre la cucina di #MasterChefIt 💔 pic.twitter.com/Pi9uRXaYKr — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 27, 2022

La puntata prosegue con la Golden Mistery Box: ogni concorrente potrà assegnare un ingrediente ad un altro. Alcuni colpiscono gli altri per ferirli, altri invece danno gli alimenti che pensano possa agevolarli. Tranne la povera Dalia che si ritrova ad avere proprio ciò che oggi non voleva perché Elena pensava di aiutarla. La cuoca la prende bene però e riuscirà anche in questo caso a cavarsela.

Ad ottenere una menzione d’onore nella prova è Lia che si sente fare da Chef Barbieri il complimento più grande che lui possa fare:

“In tutti questi anni di MasterChef questo è uno dei piatti più buoni che ho assaggiato qua dentro! Non ho la febbre!”

Lia sprizza gioia da tutti i pori:

La bancaria si sta mostrando un avversario temibile per i suoi avversari e una perfetta candidata per la finalissima.

La seconda eliminazione della puntata

All’arrivo dell’ospite d’onore della serata, chef Lele Usai, si svolgerà l’Invention Test sul pesce. Sarà molto duro per i concorrenti, in tanti verranno sgridati, ma solo una andrà via, colei che non è riuscita a completare il piatto: Mery. Chef Barbieri mostra tutto il suo stato d’animo alla ragazza in lacrime:

“Sono molto dispiaciuto perché hai dimostrato tante volte di essere molto brava e siccome mi sono molto affezionato a te ti voglio dire una cosa da amico: devi imparare a gestire le emozioni per poter arrivare lì dove meriti di arrivare”.

Era stato lui a volerla fortemente contro il parere degli altri chef, ma la personal trainer non è mai riuscita a brillare nella cucina di Masterchef.

Mery non finisce il piatto e si toglie il grembiule di #MasterChefIt 🥺 pic.twitter.com/OHsKCLIRNM — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 27, 2022

La terza eliminazione di MasterChef

Dalia è riuscita a vincere l’Invention Test per cui avrà il vantaggio di non dover sostenere lo Skill Test, ma andare direttamente in balconata. Come di consueto ci saranno tre fasi, in cui chi riuscirà a salvarsi salirà direttamene in balconata. Gli unici rimasti nell’ultima fase sono Tina e Nicky Brian. Nessuno dei due concorrenti riuscirà a convincere pienamente i due giudici, ma l’ultima eliminata della settima puntata di MasterChef 11 è Tina, l’acerrima nemica di Lia.

Tracy vive con grande dolore l’eliminazione di Tina, per lei è come se “una parte del suo percorso stesse andando via”. Tina ringrazia i giudici per averle dato “la possibilità di emergere” e abbandona per sempre la cucina di MasterChef.

All'ultimo step dello skill test, è Tina a perdere contro Nicky, e deve lasciare per sempre la cucina di #MasterChefIt 💔 pic.twitter.com/SYnJlIbRff — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 27, 2022

Un’eliminazione quella di Tina non condivisa da tutti gli spettatori. Su Twitter in tanti hanno scritto in suo favore:

“Comunque oggettivamente è imbarazzante che Tina sia fuori al primo errore e Polone, Christian, Federico e Nicky ancora dentro, e poi la faida con Lia mi mancherà tantissimo è inutile negarlo”.

Non hanno tutti i torti! Nelle file di Masterchef 11 c’è chi si è mostrato molto più incompetente di Tina.

