Alla vigilia del Festival di Sanremo 2022, arriva l’annuncio della presenza di tre attori molto amati dal pubblico di Rai 1. Infatti, nel corso della 72esima edizione del Festival di Sanremo che è in programma da martedì 1° fino a sabato 5 febbraio 2022, arriveranno sul palco dell’Ariston: Raul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale. Gli ospiti prenderanno parte a tre differenti serate. Si tratta di tre ospiti molto attesi e che allieteranno ulteriormente le ricche serate del Festival.

Le serate di Raoul Bova e Luca Argentero a Sanremo 2022

I tre attori di Rai1 saranno ospiti del Festival di Sanremo 2022. Parteciperanno, come accennato a tre differenti serate. Raul Bova, che tra poco lo sostituirà Terence Hill nel ruolo di Don Matteo, dovrebbe commentare il suo nuovo ruolo nella fiction. Luca Argentero invece, dovrebbe essere presente al secondo appuntamento di mercoledì sera. Sarà senza ombra di dubbio l’occasione per raccontare la sua esperienza a Doc – Nelle tue mani, per cui da poco tempo è iniziata la seconda stagione che già sta riscuotendo degli ascolti più che soddisfacenti. Ha registrato oltre 6 milioni di spettatori!

Lino Guanciale al Festival di Sanremo 2022

Infine, Lino Guanciale parteciperà alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2022, ovvero quella di venerdì 4 febbraio 2022. Lino Guanciale promuoverà la sua partecipazione al riadattamento italiano di This is us, chiamato “Noi”. Sarà uno dei protagonisti, così come farà anche parte del cast di Sopravvissuti, un altro programma prodotto da Rai Fiction, un mistery drama in 12 episodi.

Altri ospiti a #Sanremo2022.

A quanto si apprende, Raoul Bova dovrebbe salire sul palco la prima sera per promuovere #DonMatteo13, Luca Argentero la seconda sera sulla scia di #DocNelleTueMani2 e Lino Guanciale il venerdì per lanciare #Noi (#ThisIsUs) e #Sopravvissuti. pic.twitter.com/2POCQkR0xf — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 21, 2022

L’attesa per il Festival di Sanremo 2022

In questi giorni si susseguono gli annunci sugli ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Nei giorni scorsi, Amadeus ha annunciato quali saranno i titoli delle cover che i Big in gara presenteranno nella serata di venerdì 4 febbraio. Ora, l’annuncio della presenza di Raul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale arricchisce la rosa degli ospiti!