The Voice Senior 3 si farà. Ad annunciarlo, i bene informati, dopo il successo di ascolti Rai per la trasmissione talent show dedicata ad aspiranti cantanti di età matura. Anche per la prossima stagione televisiva tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 Antonella Clerici sarà in prima serata su Rai 1. Infatti, la trasmissione andrà in onda nel tardo autunno o inizio inverno 2022 2023.

The Voice Senior 3, le anticipazioni

Quello che è certo è che The Voice Senior 3 si farà e Antonella Clerici sarà la conduttrice, ma sul quando c’è ancora qualche dubbio. L’avvio dovrebbe esserci nel periodo tardo autunnale con un palinsesto già molto ricco per Rai 1. Infatti, in quelle settimane ci saranno le partite dei Mondiali di calcio e probabilmente The Voice Senior 3 potrà slittare di qualche settimana. Andrà in onda quindi dopo i Mondiali e probabilmente a ridosso del Festival di Sanremo.

Le modifiche al palinsesto

Intanto, la Rai sta cercando di organizzare il palinsesto per la nuova edizione e anche per altre trasmissioni. Questo perché ci saranno i Mondiali in Qatar in autunno, come accennato. Non dovrebbero esserci problemi nella programmazione per Tale e quale show che dovrebbe finire molto prima. Mentre invece vi saranno dei cambiamenti inevitabili anche per Ballando con le stelle che dovrà rinunciare alla serata del sabato e cambiare la sua programmazione in calendario. Di sicuro comunque, sarà confermato un palinsesto molto ricco.