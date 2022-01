Stasera sui nostri teleschermi ritornerà il cooking show più famoso d’Italia: Masterchef 11. Nella scorsa puntata c’eravamo lasciati al Pressure Test in esterna nel quale erano risultati peggiori Bruno e Christian per un piatto di cozze. Questa sera scopriremo chi tra di loro dovrà tornare a casa. Sarà il furbetto Bruno o il giovane Christian? Entrambi hanno fatto tanti errori nella prova ed è difficile intuire quale tra i due si possa salvare.

Golden Mistery

La puntata di stasera sarà caratterizzata dal ritorno di un elemento molto caro ai telespettatori di Masterchef: la Golden Mistery Box. Questa volta a sfidare le capacità degli aspiranti chef ci sarà una prova di equilibrio. Sapori forti e dolci dovranno essere equilibrati in un piatto adatto ai palati sopraffini di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

All’interno della scatola i concorrenti troveranno: aringa salata, carne di pecora, jalapeno, peperone rosso e formaggio francese per quanto riguarda i sapori forti. Mentre per quelli più delicati e dolci ci saranno lamponi, ombrina, salicornia e cottage cheese.

Chi riuscirà ad aggiudicarsi la Golden Mistery avrà diritto ad alcuni vantaggi molto importanti per la gara.

L’ospite d’eccellenza

In questa puntata a istruire i concorrenti nella cucina gourmet ci sarà lo chef Lele Usai, Stella Michelin, esperto di pesce. Nel suo ristorante, Il Tino, a Fiumicino, unisce cucina gourmet con tradizionalità, attenzione alle materie prime e conoscenza di altissimo livello. Anche lui come Locatelli ha lavorato a Londra tanti anni e ora che si trova in Italia è spesso presente nelle trasmissioni tv.

Skill Test

Per la puntata di stasera non ci sarà la prova in esterna a squadre, ma il temutissimo Skill Test, che fa sempre venire a galla tutte le lacune tecniche dei concorrenti. Come sempre sarà fatto per step e salirà in balconata solamente chi riuscirà a utilizzare le tecniche richieste.

L’eliminazione di qualche altro elemento di Masterchef 11 è vicina. Appuntamento stasera su Sky o in streaming su Now alle 21:15 per scoprire a chi toccherà.

