Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 c’è stato uno scontro molto acceso tra Paolo Brosio e Barbara D’Urso, Tutto è cominciato nel momento in cui la conduttrice ha aperto un collegamento con un prete, il quale ha espresso posizioni alquanto rigide nei confronti dei no-vax. Le sue dichiarazioni hanno fatto perdere il controllo a Brosio, il quale ha dato luogo ad un vero e proprio show che ha infastidito la padrona di casa. Vediamo cosa è successo.

La sfuriata di Paolo Brosio a Pomeriggio 5

Anche se a Barbara D’Urso sono stati sottratti tutti gli argomenti inerenti il gossip e le è stato chiesto dalla rete di mantenere un profilo un po’ più basso, nelle sue trasmissioni gli show sono sempre assicurati. Durante la puntata del 24 gennaio di Pomeriggio 5, infatti, la donna ha ospitato nel suo studio Paolo Brosio, il quale si è relazionato con Don Mauro, un prete di Treviso molto rigido nei confronti di coloro i quali sono contrari al vaccino. L’uomo di fede ha asserito che, secondo il suo punto di vista, dietro coloro che scelgono deliberatamente di non vaccinarsi ci sarebbe lo zampino del diavolo.

Queste parole hanno fatto perdere letteralmente le staffe a Paolo, il quale ha cominciato ad inveire contro il suo interlocutore. Brosio ha detto:

“Basta dividere l’umanità tra bene e male e vaccinati e non vaccinati. Ora mi fate parlare!”

In seguito ha aggiunto:

“Vaccinarsi è una scelta, vergognatevi e lo Stato si assuma la responsabilità”.

Il protagonista, poi, ha cominciato a sbattere i pugni e ad alzare il tono della voce in maniera smisurata.

La reazione di Barbara D’Urso

La conduttrice ha provato a calmarlo invitandolo ad assumere un atteggiamento un po’ più tranquillo. Brosio, però, non ne ha voluto sapere, sta di fatto che ha quasi “minacciato” la sua interlocutrice che sarebbe andato via. Paolo, infatti, ha detto che se viene invitato in una trasmissione allora gli deve essere concessa la possibilità di parlare, altrimenti è totalmente inutile. Barbara D’Urso, dunque, ha provato a mostrarsi calma, ma nei suoi occhi si è vista palesemente la sua rabbia.

La donna, allora, ha detto:

“Adesso basta, devi abbassare i toni!”

Poi ha proseguito dicendo:

“Io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato e di consentire anche agli altri di intervenire. E ti chiedo di non sbattere la mano sulla scrivania“.

Infine ha chiosato dicendo:

“Basta Brosio, non mi rispondi così”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Brosio (@brosiopaoloreal)