Martedì 25 gennaio si giocherà la partita tra Gael Monfils e Matteo Berrettini, valida per i quarti di finale dell’Australian Open 2022. Il numero uno italiano parte favorito contro l’esperto giocatore francese, dopo l’ottima performance messa in campo nel quarto turno contro lo spagnolo Carreno Busta, spazzato via per 3 set a 0 con 28 ace all’attivo e l’86% di punti vinti con il primo servizio.

Il 25enne romano sta sfruttando al meglio il proprio tabellone, trasformatosi in un’autostrada fino alle semifinali dopo l’esclusione di Novak Djokovic dal torneo per i motivi che ben conosciamo tutti. In caso di successo, l’azzurro affronterà in semifinale il vincente dell’altro quarto di finale che vedrà opposti il canadese Denis Shapovalov e il fuoriclasse spagnolo Rafael Nadal.

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere il match tra Gael Monfils e Matteo Berrettini in TV e in streaming.

Australian Open 2022: dove vedere Monfils-Berrettini in TV

Il quarto di finale tra Monfils e Berrettini dell’Australian Open 2022 sarà trasmesso in diretta TV martedì 25 gennaio su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky). L’incontro non avrà inizio prima delle 10:15 (ora italiana).

Pur partendo da favorito, Matteo Berrettini non deve commettere l’errore di sottovalutare il suo avversario. Tra i giocatori del circuito, il francese Gael Monfils è allo stesso tempo uno dei più esperti e imprevedibili.

Nella prima settimana del torneo il numero 17 del seeding ha dimostrato di essere in forma smagliante, lasciando le briciole ai suoi avversari: in quest’edizione dello Slam australiano il transalpino non ha ancora perso un set: 6-1, 6-1, 6-3 su Coria al primo turno, 6-1, 6-0, 6-4 sul kazako Bublik al secondo turno, 7-6 (4), 6-1, 6-3 sul cileno Garin al terzo turno, 7-5, 7-6 (4), 6-3 sul serbo Kecmanovic agli ottavi di finale.

Gli unici due precedenti tra i due tennisti sorridono all’italiano, con Matteo Berrettini avanti 2-0: la prima vittoria risale al 2019, ai quarti di finale dello US Open, quando l’azzurro ebbe la meglio su Monfils al tie-break del quinto set. Più semplice il successo all’ATP Cup Australia del 2021, quando nella fase a gironi il romano si sbarazzò agevolmente dell’avversario per 2 set a 0 con il punteggio di 6-4, 6-2.

Dove vedere il match Monfils-Berrettini in streaming

L’incontro tra Gael Monfils e Matteo Berrettini valido per i quarti di finale degli Australian Open 2022 sarà visibile in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

