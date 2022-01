Lunedì 24 gennaio si disputerà il match tra Alex De Minaur e Jannick Sinner, valido per il quarto turno dell’Australian Open 2022. L’altoatesino è reduce dal successo contro il giapponese Taro Daniel in 4 set, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1.

L’allievo di Riccardo Piatti ha raggiunto la seconda settimana ed è favorito per l’accesso ai quarti di finale, dove incontrerebbe il vincente della sfida tra il greco Tsitsipas e lo statunitense Fritz. Prima però dovrà avere la meglio sul padrone di casa, numero 42 al mondo, apparso decisamente in palla nella prima settimana dello slam.

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere la partita tra De Minaur e Sinner dell’Australian Open 2022 in TV e in streaming.

Australian Open 2022: dove vedere De Minaur-Sinner in TV

La gara tra De Minaur e Sinner per il quarto turno dell’Australian Open 2022 sarà trasmessa in diretta TV lunedì 24 gennaio sui canali Eurosport. L’incontro avrà inizio non prima delle 3:00 (ora italiana).

Fin qui Alex De Minaur ha avuto un percorso netto, o quasi, se si esclude il primo set perso contro Lorenzo Musetti all’esordio. Le altre due partite si sono invece concluse con un perentorio 3-0 a favore dell’atleta australiano, che nel secondo turno ha eliminato il polacco Majchrzak, mentre al terzo turno ha spazzato via lo spagnolo Andujar.

In totale sono due i precedenti tra De Minaur e Sinner: in entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato l’italiano. La prima volta i due si sono affrontati nella finale delle Next Gen ATP Finals a Milano nel 2019, match concluso con un perentorio 4-2, 4-1, 4-2 a favore dell’azzurro. Nel 2020 nel torneo Atp 250 di Sofia Sinner superò l’avversario in 3 set, dopo aver perso il primo al tie-break.

Dove vedere il match De Minaur-Sinner in streaming

La partita tra Alex De Minaur e Jannick Sinner dell’Australian Open 2022 sarà visibile in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

