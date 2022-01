Ritorna l’appuntamento del sabato sera su Canale 5 con C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi anche quest’anno sta facendo registrare ottimi ascolti. Per questa ragione Piersilvio Berlusconi ha voluto portare un’appendice del programma a Verissimo, con alcuni protagonisti.

Ma stasera nuovo appuntamento e nuove storie. Ad accompagnare Maria De Filippi in questa nuova puntata ci saranno due ospiti d’eccezione: Luca Argentero e Roberto Baggio.

Come dire di no ad un appuntamento con @Lucaargentero! 🤩 Vi aspettiamo questa sera in prima serata su Canale 5 con la terza puntata di #CePostaPerTe 💌 pic.twitter.com/7oHyvHXTgi — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 21, 2022

I due ospiti di questa sera sono volti noti al pubblico che hanno già preso parte alla trasmissione diverse volte, Luca Argentero ha fatto anche da giudice durante il talent show Amici. Ha infatti con Maria De Filippi un rapporto di amicizia di lunga data ormai.

I fan protestano

Gli ospiti della trasmissione dovrebbero far gioire i fans, contenti di vedere i loro beniamini in televisione e poterli apprezzare in vesti diverse. Ma così non è stato per questa puntata. Infatti sui social gli utenti lamentano una certa noiosità della trasmissione nel riproporre sempre le stesse persone.

Quando esordì C’è Posta per Te riusciva ad intercettare grandissimi ospiti internazionali che altrimenti non si vedevano nei programmi televisivi italiani, ma nell’ultimo anno sembra che i vip coinvolti siano sempre più nostrani, complice forse anche la pandemia.

Ma sui social la polemica impazza. Addirittura c’è chi ha detto dopo Argentero, toccherà anche a Luciana Littizzetto, anche lei ospite spesso nei programmi di Maria De Filippi. Insomma, nonostante gli ottimi ascolti, qualche malcontento sulla trasmissione c’è.