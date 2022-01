L’appuntamento con talent show Il Cantante Mascherato si avvicina e Milly Carlucci svela la nona maschera: il Pastore Maremmano. Ecco gli indizi che dà la presentatrice sui social:

“Adesso scopriamo una maschera che ci è molto vicina, nella vita proprio. Il Pastore Maremmano. È un cane, ma che cane! Tutti sanno cosa fa il pastore maremmano: è un cane che si occupa del gregge, quindi è molto vicino agli uomini, lavora con noi. Veramente è il più grande amico dell’uomo, però la cosa curiosa di questo cane, e quindi su questo vi dò un indizio, è vero che è così adatto a stare in compagnia, si riferisce al padrone, ecc… però è uno spirito indipendente. Non è uno di quei cani a cui tu insegni le cose e poi tu gli dici “vai” e le fa”.

Ecco il video in cui la divertita Milly Carlucci racconta di questo nuovo vip che si cela dietro la maschera:

Al contrario di quanto si pensi è uno spirito indipendente!

La nona maschera protagonista di questa edizione è #icmPASTOREMAREMMANO 🦮

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/w8KwLTEZS8 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 21, 2022

Chi si nasconderà dietro il Pastore Maremmano?

Il toto maschera è già iniziato e finora a vincerlo sono Alberto Matano e Paolo Conticini. Ma non sono questi gli unici nomi fatti pere indovinare chi sia questo Pastore Maremmano: chi tra i vip più conosciuti ha buone doti canore e allo stesso tempo trasmette un’idea di fedeltà, familiarità, ma anche indipendenza. C’è anche chi ha fatto il nome di Amadeus, perché effettivamente è un personaggio noto al grande pubblico, che entra nelle case degli italiani quasi tutti i giorni e allo stesso tempo fa scelte indipendenti. Ma finora Matano e Conticini sono i più papabili, anche perché difficilmente Amadeus può trovare il tempo di partecipare al programma Rai dopo tutti gli impegni che ha in questo momento a causa di Sanremo.

Mancano solo 3 maschere per completare il cast di questa nuova edizione e l’attesa è tanta. Cos’avrà in serbo Milly Carlucci per noi?

