A febbraio avrà inizio Il Cantante Mascherato 2022, la terza edizione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nelle ultime ore, il popolare volto televisivo della Rai ha svelato al pubblico le prime due maschere della terza edizione: la Volpe e la Lumaca. Durante i prossimi giorni la Carlucci rivelerà le altre dieci maschere che prenderanno parte alla nuova stagione televisiva.

Il Cantante Mascherato 2022: le maschere ufficiali

Nel momento in cui vi scriviamo, la lista ufficiale delle maschere de Il Cantante Mascherato 2022 è la seguente:

Volpe

Lumaca

In teoria non dovrebbe mancare molto all’annuncio di tutte e dodici le maschere di quest’anno, per la felicità dei tanti fan della trasmissione, che non aspettano altro per indovinare chi possa nascondersi dietro questa o quell’altra maschera.

Chi è la Volpe?

È una volpe pirata, una volpe all’arrembaggio, chi può essere il personaggio che si nasconde dietro una volpe pirata e all’arrembaggio?

La prima maschera protagonista di questa edizione è #icmVOLPE 🦊

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/sRFnF4icwn — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 17, 2022

Chi è la Lumaca?

Questa è spettacolare per sua natura, anche perché è assolutamente anomala nel mondo delle nostre maschere. Perché si tratta di Lumaca! Osservate per bene i dettagli: è vestita da sera, vedi che ha un frac? Ha un cappello a cilindro, ci sono molti gioielli, swarovski, nel guscio che è rosso ciliegia. Tutti i dettagli sono importanti: chi potrebbe essere questa Lumaca?

La seconda maschera protagonista di questa edizione è #icmLUMACA 🐌

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/VNVKFppRKx — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 17, 2022

Maschere de Il Cantante Mascherato 2022: rumor sui concorrenti

Chi conosce il programma di Rai 1 sa bene che la forza dello show sta proprio nell’ignorare l’identità del personaggio che si nasconde dietro la maschera, fino a quando non viene eliminato al termine della puntata e invitato a svelarsi al pubblico in studio e da casa.

Detto questo, ciò non toglie che i siti di gossip svolgano il proprio lavoro individuando i possibili concorrenti de Il Cantante Mascherato 3 prima che l’identità venga a galla in trasmissione.

I primi rumor arrivano dal magazine Nuovo Tv, che ha fornito una prima lista provvisoria dei partecipanti allo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci:

Ivana Spagna

Enrico Brignano

Fiordaliso

Giorgio Panariello

Paolo Kessisoglu

Marco Carta

Pierpaolo Pretelli

Cristina D’Avena

Sabrina Salerno

Come è noto, nessuno dei concorrenti può confermare la propria partecipazione al programma, conferma che arriverà soltanto nel corso della messa in onda del talent di Rai 1.

Il Cantante Mascherato 2022: le maschere salgono da 10 a 12

In attesa di conoscere tutte le maschere di quest’anno, Il Cantante Mascherato 3 presenta subito una novità rispetto sia alla seconda che alla prima edizione: mai infatti avevano partecipato nella stessa stagione dodici maschere come quest’anno, due in più rispetto all’edizione 2021 e quattro in più rispetto alla stagione d’esordio.

Milly Carlucci ha inoltre confermato che anche nel 2022 torneranno i duetti, evidentemente apprezzati dal pubblico e dagli utenti sui social, che non vedono l’ora di rivedere le maschere all’opera. L’attesa comunque sta per finire, dal momento che lo show tornerà nella prima serata di Rai 1 a una settimana di distanza dalla finale del Festival di Sanremo.

E sempre a proposito di maschere, si registra un piccolo giallo sul doppio annuncio della giornata di ieri, in occasione del quale la conduttrice dello show ha comunicato i primi due “volti” che vedremo esibirsi in gara dal prossimo mese di febbraio.

Secondo infatti quanto dichiarato in un video precedente pubblicato nel weekend appena trascorso, la Carlucci avrebbe dovuto svelare tutte e dodici le maschere in gara. A cosa si deve questo cambio improvviso? Vedremo se la presentatrice soddisferà la nostra curiosità.

