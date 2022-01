Luca Argentero in questo momento sta riscuotendo un grandissimo successo con la serie Rai Doc – nelle tue mani, un medical dramma giunto alla seconda stagione. Proprio in occasione della conferenza stampa l’attore torinese ha lanciato una provocazione al conduttore di Sanremo 2022:

“Visto come ho iniziato questa conferenza stampa potrei anche condurlo il Festival di Sanremo. Scherzo! Non decido certo io. Sarebbe un piacere raccogliere l’invito di Amadeus qualora arrivasse. Mi è già capitato di esserci, sarebbe un bellissimo onore ritornarci”.

Amadeus ha accettato l’invito di Luca Argentero?

Dopo queste dichiarazioni non è arrivato alcun commento ufficiale da Amadeus. Ma Dagospia ha diffuso la news secondo cui proprio in questi giorni Amadeus potrebbe annunciare come nuovo super ospite di Sanremo Luca Argentero. Per l’attore torinese sarebbe un ritorno dopo 7 anni dall’ultima volta in cui andò in compagnia di Claudio Amendola per presentare il film “Noi e la Giulia“. Ma ora il suo successo è aumentato rispetto alla sua prima ospitata e potrebbe incontrare il favore di gran parte del pubblico.

La seconda puntata di Doc nelle tue mani

Intanto in attesa della conferma ufficiale di Amadeus, rivedremo Luca Argentero stasera, nella terza puntata di Doc nelle tue mani, ore 21.20 su Rai 1.

In queste nuove puntate il dottor Fanti (Luca Argentero) dovrà cercare di riconquistare il suo ruolo di primario per salvare il reparto dell’infettivologa Cecilia Tedeschi, la new entry Alice Arcuri. Ma per farlo dovrà giocarsi il tutto per tutto, anche la sua permanenza dentro l’ospedale.

Ci riuscirà? Non resta che collegarci stasera per scoprirlo.

